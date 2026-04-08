Un document obținut de TechCrunch descrie Mythos drept unul dintre cele „mai puternice” modele ale companiei.

Mythos AI: O unealtă pentru detectarea vulnerabilităților

Anthropic a declarat că Mythos, deși nu a fost antrenat special pentru securitate cibernetică, a identificat recent „mii de vulnerabilități zero-day, multe dintre ele critice”, unele datând de acum 20 de ani.

Modelul va fi utilizat pentru scanarea codului sursă, atât propriu cât și open-source, în scopul descoperirii eventualelor breșe de securitate.

Care sunt partenerii principali

În cadrul „Project Glasswing”, Anthropic colaborează cu 12 organizații de renume, printre care Amazon, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Linux Foundation, Microsoft și Palo Alto Networks. Scopul inițiativei nu este doar utilizarea modelului, ci și împărtășirea informațiilor obținute pentru a sprijini întreaga industrie tech.

În total, 40 de organizații vor avea acces la Mythos. „Modelul Mythos este o soluție generală dezvoltată pentru sistemele Claude AI, având abilități avansate de codificare și raționament”, susține Anthropic.

Modelele frontier ale companiei sunt recunoscute pentru performanțele lor în sarcini complexe, precum dezvoltarea agenților autonomi și programarea.

Probleme de securitate și un litigiu juridic

Sursa citată mai notează că Anthropic este implicată în discuții cu autoritățile federale privind utilizarea Mythos. Totuși, aceste negocieri sunt complicate de un proces în desfășurare între companie și administrația Trump.

Pentagonul a catalogat Anthropic drept un „risc pentru lanțul de aprovizionare”, după ce firma a refuzat să permită utilizarea autonomă a modelelor sale pentru supravegherea cetățenilor americani.

Scandalul „Capybara”

În martie 2026, informații despre Mythos au fost dezvăluite în urma unui incident de securitate. O postare nepublicată, destinată blogului intern al companiei, despre acest model, numit inițial „Capybara”, a fost descoperită. Anthropic a explicat că scurgerea a fost cauzată de „eroare umană”.

Documentul dezvăluit afirma că „Capybara” este „cel mai puternic model AI dezvoltat de companie” și că performanțele sale în domenii precum „programare software, raționament academic și securitate cibernetică” depășesc modelele publice existente.

Totuși, compania a avertizat că modelul, dacă ar fi utilizat de oameni rău intenționați, ar putea reprezenta un risc major de securitate.

Incidentul GitHub

În aceeași lună, Anthropic a făcut o greșeală semnificativă în lansarea versiunii 2.1.88 a software-ului Claude Code, expunând peste 2.000 de fișiere de cod sursă și jumătate de milion de linii de cod.

În procesul de remediere, compania a cauzat în mod accidental eliminarea a mii de linii de cod de pe GitHub.

