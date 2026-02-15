Operațiunea, condusă de fondul suveran GIC din Singapore și de fondul speculativ Coatue Management, plasează startup-ul american în elita companiilor private globale, alături de giganți precum SpaceX și ByteDance (TikTok).

Anthropic vs OpenAI

Mișcarea Anthropic vine într-un moment critic, în care rivalul său direct, OpenAI (susținut de Microsoft și SoftBank), pregătește o rundă de finanțare și mai ambițioasă, estimată la 100 de miliarde de dolari, care ar putea duce evaluarea creatorului ChatGPT la amețitoarea sumă de 830 de miliarde.

Analiștii de pe Wall Street notează că acest aflux masiv de capital privat va amâna probabil listarea la bursă (IPO) a ambelor companii, anticipată inițial pentru acest an.

Cifrele din spatele „bulei” AI

Investitorii monitorizează atent raportul dintre evaluările astronomice și veniturile reale.

Anthropic raportează venituri anualizate de 14 miliarde de dolari.

OpenAI conduce momentan cu un indicator de 20 de miliarde de dolari.

Totuși, Anthropic pariază pe eficiență. Compania, fondată de frații Dario și Daniela Amodei (foști angajați OpenAI), și-a propus să reducă drastic cheltuielile („cash burn”) la 9% din venituri până în 2027, țintind profitabilitatea în 2028 – cu doi ani mai devreme decât estimările pentru OpenAI.

Strategia Anthropic

Spre deosebire de OpenAI, care a cucerit publicul larg, Anthropic s-a poziționat ca platforma preferată a companiilor și dezvoltatorilor, mizând pe securitate și fiabilitate.

Claude Code, asistentul de programare lansat în mai 2025, generează deja 2,5 miliarde de dolari anual.

Compania deservește 8 din primele 10 corporații din clasamentul Fortune, iar abonamentele profesionale s-au cvadruplat de la începutul anului 2026.

Pe ce se duc banii

Fondurile vor fi direcționate către infrastructura critică. Pe 5 februarie, compania a anunțat o investiție de 50 de miliarde de dolari în centre de date pentru a susține noul model Claude Opus 4.6.

Lista investitorilor include nume grele precum BlackRock, Goldman Sachs, dar și giganți tehnologici precum Microsoft, Amazon (partener istoric cu 8 miliarde investite) și Google.

Rivalitatea a escaladat și în planul imaginii: în timpul reclamelor de la Super Bowl de săptămâna trecută, Anthropic a atacat subtil OpenAI, reafirmându-și refuzul de a introduce reclame în modelele sale AI, o sursă de venit testată în prezent de concurență.

