Acordul, în baza căruia Nvidia va începe să livreze cipuri încă de la sfârșitul anului 2026, va implica două tranzacții separate, dar interconectate.

OpenAI va plăti Nvidia în numerar pentru cipuri, iar Nvidia va investi în OpenAI pentru acțiuni fără drept de control.

Prima tranșă de 10 miliarde de dolari din investiția Nvidia în OpenAI, care a fost evaluată recent la 500 de miliarde de dolari, va începe când cele două companii vor ajunge la un acord definitiv pentru ca OpenAI să achiziționeze cipuri Nvidia.

OpenAI este producătorul ChatGPT și concurează direct cu Google – care oferă softul de inteligență artificială Gemini și cu Anthropic – unde au investit atât Amazon, cât și Google.

O altă firmă din domeniu este Perplexity, în care Apple analizează o investiție.

Nvidia nu a răspuns la solicitările imediate de clarificare cu privire la acord.

Lupta giganților

Acordul face parte dintr-o serie de acorduri între marii jucători din domeniul tehnologiei, care includ investiții pe termen lung în OpenAI din partea Microsoft și un acord încheiat săptămâna trecută între Nvidia și Intel pentru colaborarea în domeniul cipurilor AI.

Cele două companii au semnat o scrisoare de intenție pentru un parteneriat strategic de referință, cu scopul de a implementa cel puțin 10 gigawați de cipuri Nvidia pentru infrastructura AI a OpenAI.

Acestea intenționează să finalizeze detaliile parteneriatului în următoarele săptămâni, prima fază de implementare fiind prevăzută să intre în vigoare în a doua jumătate a anului 2026.

„Totul începe cu calculul”, a declarat Sam Altman, CEO al OpenAI, într-un comunicat.
„Infrastructura de calcul va fi baza economiei viitorului, iar noi vom utiliza ceea ce construim împreună cu Nvidia atât pentru a crea noi descoperiri în domeniul AI, cât și pentru a le pune la dispoziția oamenilor și companiilor la scară largă.”

Oracle, alt investitor

Acțiunile Nvidia au crescut cu 4,4%, în timp ce acțiunile Oracle, care colaborează cu OpenAI, SoftBank și Microsoft, în cadrul centrului de date Stargate AI în valoare de 500 de miliarde de dolari, au crescut cu aproape 5%.

Investiție și în Intel

Investiția Nvidia vine la câteva zile după ce a angajat 5 miliarde de dolari pentru producătorul de cipuri Intel, care se confruntă cu dificultăți, deschide o filă nouă.

OpenAI și acționarul său Microsoft au anunțat, de asemenea, la începutul acestei luni că au semnat un acord neobligatoriu pentru noi termeni ai parteneriatului lor, care ar permite restructurarea OpenAI într-o companie cu scop comercial.

Nvidia a susținut, de asemenea, OpenAI într-o rundă de finanțare de 6,6 miliarde de dolari în octombrie 2024.

Posibile probleme antitrust

Cu toate acestea, faptul că cea mai valoroasă firmă din lume face o altă investiție considerabilă în OpenAI ar putea duce la o anchetă antitrust.

Administrația Trump a adoptat o abordare mult mai ușoară în ceea ce privește problemele de concurență, comparativ cu autoritățile antitrust ale fostului președinte Joe Biden.

În iunie 2024, Departamentul de Justiție și Comisia Federală pentru Comerț au ajuns la un acord care a deschis calea pentru potențiale investigații antitrust privind rolurile dominante pe care Microsoft, OpenAI și Nvidia le joacă în industria inteligenței artificiale.

