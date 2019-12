Ştiri Apartamente de vânzare Ploieșți: Cât negociază românii când își cumpără un apartament și cât durează o tranzacție. Ca proprietar, cum negociezi? (PUBLICITATE)

Durează, în medie, 77 de zile să vinzi un apartament și aproximativ 150 de zile să găsești un cumpărător și să bați palma pentru o casă, fie că e vorba despre apartamente de vânzare în Ploieșți, Bucureșți sau alt oraș din țară. Potrivit statisticilor, cea mai propice perioadă pentru vânzarea unei locuințe (din punctul de vedere al factorului timp) este trimestrul al doilea din an (adică primăvară). Atunci, un apartament are nevoie de puțin sub 60 de zile pentru a fi tranzacționat, iar o casă de 134 de zile. Care este timpul mediu pentru o tranzacție Din perspectiva potențialilor cumpărători (cel puțin în marile orașe), se observă o tendință de majorare a timpului estimat pentru încheierea unei tranzacții. Aproape de 50% dintre cei chestionați în cadrul unui studiu recent anticipează că-și vor rezolva nevoia imobiliară într-un interval mai mare de șase luni; de asemenea, clienții care se așteaptă să cumpere o proprietate într-un interval de trei până la șase luni reprezintă 25% din total. Pe de altă parte, ponderea celor care declară că au o nevoie imobiliară urgentă, pe care ar vrea să o îndeplinească în mai puțin de o luna, se situează la circa 12%. Restul sunt cei care estimează că vor încheia o tranzacție într-un interval de una până la trei luni de zile. Marja de negociere a prețului La capitolul preț, statisticile relevă o tendința de apropiere între așteptările vânzătorilor și cele ale cumpărătorilor. Acest lucru este dovedit, printre altele, de faptul că marja de negociere este destul de redusă în momentul de față, cel puțin pe segmentul apartamentelor. Aceasta se situează sub nivelul de 4% atât în marile orașe, cât și în cele de talie mai mică. De obicei, este vorba despre o suma cuprinsă între 950 și 1.850 de euro, arată statisticile.