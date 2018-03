Apple va lansa marți un iPad și mai ieftin, de 259 de dolari bucata, în cadrul unui evenimdent dedicat educației, gigantul american sperând că noua tabletă va putea face o concurență mai bună pentru Chrombook-urile aduse pe piață de către Google și partenerii săi. Un MacBook Air cu preț redus ar urma să fie lansat, la rândul său, pe piață de către Apple în cel de-al doilea trimestru.

În 2013, iPad-urile și Mac-urile erau 50% din totalul dispozitivelor mobile utilizate în școlile americane.

Lupta de clasă cu Google și Chromebook-urile sale

Dar între timp Google a luat pe toată lumea prin surprindere cu chromebook-urile sale.

Și asta pentru că sunt foarte ieftine și, spre deosebire de iPad-uri, au și o tastatură. Ba chiar unele sunt și cu ecran tactil și suportă aplicații Android.

De asemenea, sunt mai ușor de folosit de către copii, mai ușor de setat de către administratorii de sistem și mai ieftin de înlocuit.

Acest lucru a făcut ca Chromebook-urile să aibă acum o cotă de piață de 60% în sistemul educațional american. Spre exemplu, un contract de un miliard de dolari pentru furnizarea a 640.000 de iPad-uri pentru copiii din Los Angeles a căzut în 2015, iar Apple a fost obligată să plătească daune de 4,2 milioane de dolari, conform The Verge.

Ba mai mult, chromebook-urile au depășit în vânzări Mac-urile de la Apple, iar tabletele iPad – una dintre principalele surse de profit ale gigantului american – consemnează scăderi ale vânzărilor în ultimii ani. Acestea au fost lovite atât de scăderea cererii din școli, cât și ca urmare a creșterii popularității smartphone-urilor cu ecrane tot mai mari.

Contralovitura Apple

Ei bine, Apple încearcă să dea acum contralovitura. Noul iPad ar urma să aibă ecran de 9,7 inchi și ar va fi foarte ieftin, pornind de la 259 de dolari, scrie Bloomberg.

Spre comparație, cel mai ieftin iPad poate fi cumpărat acum cu minimum 329 de dolari. Reducerea prețului semnalizează că Apple încearcă să concureze și prin preț pentru a nu deveni cumva irelevantă în domeniul tabletelor.

Apple are un avantaj aici: se poate baza pe ecosistemul său de servicii și aplicații, care crește furtunos și a devenit a doua sursă de venituri pentru companie, după iPhone.

Noul iPad ar urma să aibă chiar și compatibilitate cu un stylus, ceea ce ar fi aproape o revoluție pentru Apple, căci în acest moment doar iPad Pro suportă un stylus (Apple Pencil).

ClassKit și iTunes U

De asemenea, Apple ar urma să lanseze și ClassKit, un framework (cadru – n.r.) care va permite dezvoltorilor să realizeze aplicații special gândite pentru clasă.

O altă inițiativă din acest domeniu ar putea fi Swift Playgrounds, prin care copiii ar putea învăța programare.

Site-ul Apple destinat educației precizează că în acest moment există 180.000 de aplicații pentru educație în App Store.

Pe lângă acestea, Apple deține iTunes U, o platformă cu conținut educațional gratuit, respectiv cursuri sau cărți.

MacBook Air la preț mai mic

De asemenea, este posibil ca Apple să lanseze și un MacBook Air mai ieftin, mai scrie The Verge.

Laptopul celor de la Apple a rămas de căruță în privința upgrade-urilor, așa că i-ar prinde bine o reîmprospătare. De asemenea, MacBook Air este în continuare unul dintre preferatele tinerilor, astfel că ar putea fi revigorat pentru studenți.

Potrivit publicației taiwaneze DigiTimes, Apple pregătește lansarea unui MacBook Air de 13,3 inchi în cel de-al doilea trimestru, cu rezoluție de 2.560 x 1.600 pixeli. Noul MacBook Air este anunțat și de către analistul Ming-Chi Kuo de la KGI Securities.

Acesta va concura, pe lângă Chromebook-urile de 189 de dolari promovate de partenerii Google.

Noul model ar putea avea, pe lângă specificații mai bune, și un preț mai mic cu 100 de dolari, dacă nu chiar mai mult. Economic Daily News scrie că prețul ar urma să varieze între 799 și 899 de dolari. Spre comparație, cel mai ieftin MacBook Air costă acum 999 de dolari, potrivit Apple.

Pe de altă parte, CNET nu se așteaptă ca noul MacBook Air să fie prezentat în cadrul acestui eveniment dedicat sistemului educațional, la fel cum nu se așteaptă nici la prezentarea celei de-a doua generații a iPhone SE – cel mai mic iPhone din oferta Apple – și nici la punerea în vânzare a AirPower – încărcătorul wireless produs de compania americană.

Microsoft intră în horă

Nu-i bai, și Microsoft se luptă cu aceeași problemă a chromebook-urilor. Acesta este de altfel motivul pentru care gigantul din Redmond a lansat anul trecut Surface Laptop și sistemul de operare Windows 10 S.

Dacă Google are ca avantaj ușurința de a umbla cu un chromebook, Apple are sutele de mii de aplicații de calitate, dar Microsoft are ca avantaj popularitatea programelor sale din suita Office, precum Word, Excel sau Power Point.

Microsoft a pus în mișcare și o inițiativă prin care o serie de laptopuri cu Windows 10 gândite pentru sistemul educațional pornesc de la 189 de dolari, conform The Verge. Lenovo a creat un astfel de laptop de 189 de dolari, iar Microsoft a realizat și o versiune specială a jocului Minecraft pentru a stimula copiii să învețe carte.

De asemenea, Microsoft pariază și pe ”realitatea mixtă”, în care sunt combinate realitatea virtuală cu cea augmentată și s-a aliat cu BBC, Pearson, LEGO, NASA și PBS pentru a crea conținut educațional pentru căștile care suportă acest mediu de învățare.

Huawei și Xiaomi vor să fure spectacolul

Dacă tot ați ajuns cu cititul până aici, trebuie să știți că grupurile chineze Huawei și Xiaomi au, la rândul lor, programate evenimente tot marți, 27 martie.

Huawei va prezenta noile smartphone-uri Huawei P20 și P20 Pro, în vreme ce Xiaomi va prezenta noul Mi Mix 2S, un smartphone cu ecran pe toată partea frontală și margini foarte subțiri.