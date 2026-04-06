Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic sub amenințare

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale, a devenit scena unei escaladări fără precedent.

Iranul a permis recent trecerea unor petroliere legate de țări precum China, India, Pakistan și Thailanda, dar numai după ce navele au urmat rute noi, periculos de aproape de coasta iraniană.

Oficial, măsura este justificată prin nevoia de „siguranță”, deși există speculații că ruta standard ar putea fi deja minată.

Pericolul invizibil care îngrijorează SUA

Statele Unite sunt în alertă, iar președintele Donald Trump s-a confruntat cu multiple provocări din cauza acestei situații. Minele marine sunt ieftine, greu de detectat și extrem de eficiente, capabile să avarieze grav sau chiar să scufunde petroliere de mari dimensiuni.

„Minele marine sunt ușor de amplasat și extrem de dificile de eliminat”, a declarat Philipp von Michaelis, directorul companiei elvețiene Global Clearance Solutions (GCS), citat de Blick.

Dronelor li se atribuie un rol esențial în războiul din Iran

Echipa GCS, cunoscută pentru expertiza lor în deminare, dezvoltă tehnologii bazate pe drone – terestre, acvatice și subacvatice – pentru a detecta și neutraliza aceste dispozitive periculoase.

„Zona Golfului Persic este uriașă, iar căutarea sistematică poate dura luni de zile”, a explicat von Michaelis. Mai mult, provocarea este amplificată de minele care nu sunt ancorate și se pot deplasa liber în apă, complicând și mai mult procesul de localizare și neutralizare.

În prezent, doar câteva țări, printre care SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda și Japonia, mai dispun de resurse semnificative pentru a combate amenințarea minelor marine. Cu toate acestea, sprijinul internațional solicitat de SUA pentru securizarea strâmtorii a fost întâmpinat cu ezitare. Nici NATO, nici alte state aliate nu s-au arătat dispuse să intervină direct în conflict, temându-se de o escaladare.

Stocul de mine marine al Iranului

Iranul dispune de un arsenal considerabil de mine marine, inclusiv modele produse local și altele importate din China și Rusia. Aceste arme pot fi activate fie prin contact direct cu o navă, fie prin senzori care detectează câmpul magnetic sau mișcările elicei.

Acest fapt complică și mai mult transformarea navelor obișnuite în vase de deminare, care trebuie construite din materiale speciale pentru a evita declanșarea accidentelor fatale.

Deși GCS are specialiști activi în Orientul Mijlociu, compania nu a primit încă cereri specifice pentru a curăța Strâmtoarea Ormuz. Într-un interviu acordat Blick, von Michaelis a subliniat că, după încheierea conflictului, pericolul reprezentat de mine va persista: „Va trebui să ne asigurăm pe termen lung că zona este complet liberă de mine”.

Criza petrolului generată de blocarea strâmtorii Ormuz are efecte globale

Între timp, efectele asupra economiei globale sunt resimțite din plin. Prețurile la petrol și combustibil au crescut semnificativ, afectând inclusiv Statele Unite. În ciuda desfășurării de trupe și nave militare în regiune, soluțiile pentru a răspunde acestei amenințări invizibile sunt limitate.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct de tensiune majoră, iar lumea întreagă privește cu îngrijorare spre această zonă strategică.

