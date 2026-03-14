Războiul asimetric

Printr-o comparație directă a forțelor convenționale, marina iraniană este net inferioară celei americane.

Fără portavioane și cu o flotă de nave de război și submarine considerată în mare parte depășită sau de dimensiuni reduse, Teheranul a adoptat o doctrină a războiului naval asimetric. Această strategie compensează lipsurile prin utilizarea masivă a armelor produse ieftin.

Lansate de pe coastă, rachetele cu rază scurtă de acțiune și dronele pot viza cu ușurință navele comerciale lente care tranzitează strâmtoarea. Însă asul din mânecă îl reprezintă minele marine, așa-zisele „minele foamei”.

Funcționând pe principiul descurajării, un simplu zvon că zona ar fi fost minată este suficient pentru a determina marile companii de transport să evite ruta, căpitanii refuzând să își asume riscul scufundării sau avarierii grave a navelor.

Pericolul ascuns sub valuri

Arsenalul de mine marine este variat, iar numărul exact deținut de Iran rămâne necunoscut. Pentru a înțelege amenințarea, trebuie să distingem principalele tipuri de mine utilizate în conflictele navale:

  • Minele plutitoare (în derivă): Sunt cel mai simplu tip și se mișcă necontrolat purtate de curenți. Deoarece nu pot distinge între o țintă militară și una civilă, utilizarea lor este în mare parte interzisă de dreptul internațional, fiind considerate arme cu caracter terorist.
  • Minele ancorate: Sunt fixate de fundul mării cu un cablu și plutesc sub suprafața apei, la o adâncime prestabilită, așteptând impactul sau trecerea unei nave.
  • Minele de fund: Se odihnesc direct pe patul marin. Ele nu necesită contact fizic, fiind dotate cu senzori avansați care detonează încărcătura la detectarea semnăturii acustice, a câmpului magnetic sau a modificării presiunii apei provocate de o navă din proximitate.

Vulnerabilitatea infrastructurii și răspunsul NATO

Amenințarea minelor și a dronelor nu se limitează la Orientul Mijlociu. Războiul din Ucraina și tensiunile globale au scos în evidență vulnerabilitatea infrastructurii maritime critice, cum ar fi cablurile de date și conductele submarine (situație observată deja în Marea Baltică).

Pentru forțe precum Marina Germană, deminarea Mării Nordului și a Mării Baltice a fost mereu o prioritate. NATO se adaptează rapid la aceste noi realități, investind masiv în sisteme fără pilot.

Pe lângă navele specializate cu echipaj, sunt utilizate drone subacvatice precum Seefuchs (Sea Fox) pentru detectarea și distrugerea minelor.

În același timp, industria de apărare accelerează dezvoltarea echipamentelor navale autonome. Startup-uri precum Helsing și Quantum Systems, alături de giganți precum Rheinmetall, inovează rapid.

Rheinmetall, de exemplu, a prezentat recent nava de suprafață fără echipaj K3 Scout, care poate fi înarmată, dar este concepută să se întoarcă la bază, nefiind o dronă kamikaze.

O tactică antică reinventată

Deși dronele navale explozive par o inovație modernă, conceptul de „navă kamikaze” are rădăcini adânci.

Acum peste 2.000 de ani, în Grecia și China antică, se foloseau bărci incendiare (brulote) trimise să aprindă flota inamică.

În Al Doilea Război Mondial, națiuni precum Germania au utilizat torpile ghidate uman – misiuni adesea sinucigașe, cu echipaje foarte tinere, dar cu un succes militar limitat.

Astăzi, inteligența artificială și pilotarea de la distanță au eliminat factorul uman de la bord, transformând aceste arme într-o amenințare letală și eficientă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

