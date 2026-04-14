Cum a ajuns Jack Swigert în echipa Apollo 13

Swigert nu urma inițial să participe la Apollo 13. El făcea parte din echipa de rezervă, dar a fost înlocuit în ultimul moment cu Ken Mattingly, expus la rujeolă înainte de lansare.

Pentru Swigert, pregătirile rapide au lăsat puțin timp pentru alte responsabilități, inclusiv depunerea taxelor.

La aproximativ 24 de ore de la lansare, înainte de explozia rezervorului de oxigen care a schimbat cursul misiunii, Swigert a întrebat centrul de control: „Vai, voi ați depus declarația de venit?”. Comandantul Jim Lovell a răspuns în glumă: „Cum pot solicita o prelungire?”.

Răspunsul a provocat hohote de râs la sol. Swigert a explicat serios situația: „Nu e chiar așa de amuzant; lucrurile s-au petrecut cam repede acolo, și chiar am nevoie de o prelungire”. Glumele au continuat, cineva întrebând în mod ironic dacă „declarația fiscală a lui Jack urma să fie folosită pentru a cumpăra combustibilul modulului lunar”.

Astronautul a reușit să obțină o prelungire de la Fisc

În pofida ironiei, echipa de la sol l-a liniștit pe Jack Swigert, explicând că, fiind considerat un cetățean american aflat în străinătate, acesta avea dreptul la o prelungire automată pentru depunerea declarației. Conform Space.com, misiunea Apollo 13 este adesea numită un „eșec reușit”, datorită ingeniozității care a permis echipajului să revină pe Pământ în siguranță, în ciuda dificultăților.

Deși Apollo 13 a fost marcată de momente dramatice, episodul legat de taxele lui Swigert oferă o perspectivă umanizantă asupra astronauților, amintindu-ne că și în mijlocul unei crize, umorul poate fi o ancoră importantă.

În prezent, povestea rămâne un simbol al spiritului uman și al ingeniozității, dar și al micilor detalii care ne definesc viața.

