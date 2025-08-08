„Suntem îndureraţi de moartea lui Jim Lovell, comandantul Apollo 13 şi veteran al patru misiuni spaţiale. Viaţa şi munca lui Lovell au inspirat milioane de oameni. Curajul său în situaţii de presiune ne-a ajutat să ne croim drumul către Lună şi mai departe – o călătorie care continuă şi astăzi”, a transmis NASA.

Jim Lovell a murit joi în casa sa din orașul Lake Forest, statul Illinois.

Secretarul Departamentului Transporturilor, Sean Duffy, i-a adus un omagiu. Viaţa şi munca astronautului „au inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor”.

„Caracterul şi curajul neclintit al lui Jim au ajutat naţiunea noastră să ajungă pe Lună şi au transformat o potenţială tragedie într-un succes din care am învăţat enorm. Îi plângem moartea chiar şi în timp ce îi sărbătorim realizările. De la două misiuni Gemini pionierat până la succesele Apollo, Jim a ajutat naţiunea noastră să croiască un drum istoric în spaţiu, care ne poartă mai departe către viitoarele misiuni Artemis pe Lună şi dincolo de ea”, a scris Sean Duffy.

Fred Haise (stânga), Jack Swigert (centru) și Jim Lovell înainte de a pleca în misiunea Apollo 13 Foto: Profimedia

În urmă cu 55 de ani, o explozie a unui rezervor cu oxigen pus în pericol viaţa celor trei astronauţi aflaţi la bordul Apollo 13, a treia misiune cu echipaj uman a NASA care trebuia să ajungă pe Lună. Comandantul Jim Lovell, Jack Swigert şi Fred Haise s-au aflat atunci într-o cursă pentru supravieţuire. În cele din urmă, echipajul a amerizat în Oceanul Pacific.

