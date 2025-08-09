O misiune relativ simplă, transformată într-o cursă pentru supraviețuire

Aceasta a devenit una dintre cele mai faimoase și des repetate expresii din istorie. Jim Lovell, care a murit la vârsta de 97 de ani, a glumit ulterior că singurul său regret a fost că nu a înregistrat-o ca marcă comercială.

Zborul planificat al Apollo 13 din 11 aprilie 1970 trebuia să fie o misiune relativ simplă, însă în urmă cu 55 de ani, o explozie a pus în pericol viaţa celor trei astronauţi aflaţi la bordul Apollo 13, a treia misiune cu echipaj uman a NASA care trebuia să ajungă pe Lună.

Jim Lovell, Jack Swigert şi Fred Haise s-au aflat atunci într-o cursă pentru supravieţuire. În timpul călătoriei Apollo 13 spre Lună, o explozie în modulul de serviciu a permis ca oxigenul să se piardă în spaţiu.

Astronautul Jack Swigert a raportat accidentul: „Ok, Houston, am avut o problemă aici”. Partea din naveta Apollo care trebuia să readucă astronauţii prin atmosfera terestră după misiune – modulul de comandă – a trebuit să fie închisă pentru a fi conservate resursele. Echipajul a folosit modulul lunar ca „barcă” de salvare. Echipajul a amerizat în Oceanul Pacific.

Aceasta avea să se transforme într-o misiune de salvare dramatică care a captivat lumea aflată în așteptare, deoarece controlorii de zbor și inginerii NASA au improvizat o serie de proceduri pentru a încerca să-i aducă pe astronauți înapoi pe Pământ, în siguranță.

Lovell, care avea 42 de ani la acea vreme, era cel mai experimentat astronaut NASA, petrecând 572 de ore în spațiu în trei misiuni anterioare.El fusese la bordul Apollo 8 pentru prima misiune cu echipaj uman care a orbitat Luna în 1968.

„Ochii lui erau ca niște farfurioare”

Acum, în calitate de comandant al misiunii Apollo 13, urma să pună piciorul pe ea împreună cu colegii săi astronauți, John „Jack” Swigert și Fred Haise.

După lansarea de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, totul părea în regulă până la aproape 56 de ore de la începutul călătoriei, când a avut loc o explozie.

„M-am uitat la Fred Haise să văd dacă știa ce provoca zgomotul și mi-am dat seama din expresia lui că habar n-avea”, și-a amintit Lovell.

„Apoi m-am uitat în jos la Jack Swigert în modulul de comandă, iar ochii lui erau ca niște farfurioare.”

„Și am putut vedea că acesta era începutul unei călătorii lungi și periculoase spre casă.”

Swigert a văzut o lumină de avertizare și a transmis prin radio către Centrul de Control al Misiunii: „Ok, Houston, avem o problemă aici.”

Când NASA i-a cerut să repete mesajul, Lovell a intervenit: „Ăă, Houston, avem o problemă”.

S-a stabilit că o explozie a rupt un rezervor de oxigen, provocând scurgerea rezervei în spațiu.

Oxigenul nu numai că le permitea să respire, dar era esențial pentru furnizarea energiei de care nava avea nevoie, inclusiv pentru direcție și iluminare.

La aproximativ 320.000 de kilometri de Pământ și cu resurse din ce în ce mai puține, trebuiau acum să se întoarcă acasă cât mai repede posibil.

„Un eșec reușit”

Pe 17 aprilie, după ce inginerii din Houston au reușit să repornească modulul de comandă, echipajul s-a pregătit pentru etapele finale ale călătoriei lor spre Pământ prin abandonarea modulului lunar.

Prezentat în direct la televizor, prezentatorul BBC Cliff Michelmore a anunțat: „Ajungem acum la ultimele momente ale Apollo 13, când acesta își începe reintrarea în orbită. Cel mai bun lucru pe care îl putem face acum este să sperăm.”

În cele din urmă, la ora 11:53, echipajul a aterizat în siguranță în Oceanul Pacific, lângă Samoa. Aplauze și urale au izbucnit la Centrul de Control al Misiunii și în întreaga lume.

NASA a clasificat misiunea Apollo 13 drept un „eșec reușit”, deoarece s-au învățat atât de multe lecții valoroase din aceasta.

Avioanele erau la modă

Născut în Cleveland, Ohio, pe 14 martie 1928, James Arthur Lovell Jr. a fost singurul copil al lui James Lovell Sr., un vânzător de cuptoare de cărbune născut în Canada, și al lui Blanch, născută Masek, de origine cehoslovacă.

După ce tatăl său a murit într-un accident de mașină în 1933, Lovell Jr. a locuit cu mama sa în casa unei rude din Indiana, înainte de a se muta la Milwaukee, Wisconsin, unde a mers la liceu.

Pierderea tragică suferită la o vârstă atât de fragedă a fost alinată de dragostea mamei sale.

„Nu am avut tată”, a spus el. „Mama m-a crescut după ce tatăl meu ne-a părăsit.”

Încă de la o vârstă fragedă, a avut un interes deosebit pentru zbor.

„M-am născut în 1928, iar în 1927, Charles Lindbergh a făcut acea faimoasă călătorie peste Ocean, așa că pentru băieții de vârsta mea, în anii ’30, avioanele erau la modă”, și-a amintit el.

A fost inspirat să se alăture Academiei Navale a SUA de un unchi care îl captivase cu poveștile sale despre zborul biplanelor pe primele portavioane.

Cel mai bun

Lovell a absolvit Academia Navală a SUA din Annapolis, Maryland, în 1952 și a urmat antrenamentul de zbor la Stația Aeronavală Penascola, înainte de a urma un curs de pregătire pentru piloți de testare, în cadrul căruia a absolvit ca cel mai bun clasat.

Începuse să se întâlnească cu Marilyn Lillie Gerlach în liceu și, în timp ce studiau la academie, au ieșit la o întâlnire în Annapolis, când el i-a sugerat să se oprească la un magazin de bijuterii ca să vadă inele de logodnă.

„Întotdeauna a fost supărată pe mine din cauza asta”, și-a amintit el mai târziu.

„Ea a spus: «Ce vrei să spui? Mă ceri în căsătorie?» Cred că am uitat să adaug cererea. Am crezut că e de la sine înțeles. Așa că am întrebat: «Vrei să te căsătorești cu mine?»”

Din fericire pentru el, ea a făcut-o și s-au căsătorit pe 6 iunie 1952 și au avut patru copii, Barbara, James, Susan și Jeffrey.

A murit la 97 de ani

Comandantul celebrei misiuni Apollo 13, astronautul Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, a anunțat vineri NASA.

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.



Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025

„Suntem îndureraţi de moartea lui Jim Lovell, comandantul Apollo 13 şi veteran al patru misiuni spaţiale. Viaţa şi munca lui Lovell au inspirat milioane de oameni. Curajul său în situaţii de presiune ne-a ajutat să ne croim drumul către Lună şi mai departe – o călătorie care continuă şi astăzi”, a transmis NASA.





