Groenlanda, aliat vechi, miză nouă

De peste 75 de ani, Danemarca este aliat al Statelor Unite. Totuși, interesul Washingtonului pentru Groenlanda a crescut vizibil, iar Casa Albă ar fi cerut comandamentului forțelor speciale să pregătească un plan pentru invadarea Groenlandei.

Potrivit publicației Blick, Statele Unite beneficiază încă din 1951 de dreptul de a construi baze militare, aerodromuri și porturi pe insulă, fără taxe vamale și sub propriul drapel. Americanii sunt prezenți și astăzi la baza Pituffik Space Base, din nord-vestul Groenlandei, specializată în supraveghere.

Cu toate acestea, pentru Donald Trump, acest aranjament nu ar mai fi suficient. Blick scrie că Trump a vorbit deschis inclusiv despre varianta unei ofensive militare, interesul său fiind legat atât de poziția strategică a insulei, cât și de resursele de pământuri rare.

Danemarca nu are armată groenlandeză, dar are plan de apărare

Groenlanda nu dispune de o armată proprie. Apărarea este asigurată de Danemarca, menținând pe insulă câteva sute de soldați din forțele speciale, nave de război și drone moderne. Toate aceste forțe se află sub comanda generalului Søren Andersen, cunoscut drept „generalul Arcticii”.

„Avem un plan pentru a apăra Groenlanda”, a declarat Søren Andersen pentru Wall Street Journal, citat de Blick. Generalul a precizat că planul se aplică indiferent de identitatea agresorului, inclusiv dacă acesta ar fi aliatul american.

Un ordin vechi de peste 70 de ani: „Luptați imediat”

Blick amintește existența unui decret regal danez din 6 martie 1952, „Decretul regal nr. 63”, încă în vigoare. Documentul obligă trupele daneze să „lupte imediat și să nu aștepte ordine” în cazul unui atac asupra Groenlandei.

Chiar și așa, jurnaliștii elvețieni notează că o asemenea rezistență ar avea șanse reduse în fața armatei americane. Scopul ar fi mai degrabă unul simbolic, să arate că Danemarca nu cedează fără luptă.

Exerciții militare, dar cu muniție puțină

În septembrie 2025, Danemarca a organizat exercițiul militar „Arctic Light”, menit să transmită că este pregătită pentru orice scenariu. Experți citați de CNN au explicat că mesajul a fost adresat inclusiv Statelor Unite.

Problema majoră rămâne lipsa muniției. Copenhaga a trimis mare parte din stocurile de muniție de artilerie către Ucraina. În acest context, celebra unitate specială Sirius, care patrulează coasta estică a Groenlandei cu sănii trase de câini, recrutează în prezent personal nou.

Unitatea Sirius, elită în Arctica, dar fără rol decisiv într-un război clasic

Unitatea specială Sirius, cunoscută oficial sub numele de Sirius Dog Sled Patrol, este una dintre cele mai neobișnuite și dure unități militare din lume. Face parte din Forțele Armate ale Danemarcei și are ca misiune principală patrularea și supravegherea zonelor izolate din nordul și nord-estul Groenlandei. Soldații Sirius operează în echipe de câte doi, folosind sănii trase de câini, pe perioade de luni întregi, în condiții extreme de frig și izolare totală. Rolul lor este de a semnala activități neautorizate, de a aplica suveranitatea daneză și de a menține o prezență simbolică în Arctica.

Nu este însă o unitate concepută pentru confruntări militare directe sau pentru a opri o armată modernă dotată cu aviație, blindate și tehnologie avansată. Acest lucru este subliniat și de sursele oficiale daneze, care descriu Sirius ca o forță de recunoaștere și patrulare, nu ca una de apărare convențională.

Populația locală, împotrivă, dar fără mijloace de apărare

Potrivit sondajelor, 85% dintre groenlandezi se opun unei ocupații americane. Totuși, populația civilă nu ar putea opune o rezistență serioasă. Spre deosebire de statele baltice, nu există o obligație legală de a lupta împotriva unui invadator. În plus, terenul vast și lipsit de păduri face aproape imposibilă organizarea unei gherile.

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a avertizat că un atac american asupra unui membru al Alianței ar însemna „sfârșitul a totul”. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit deja cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, pentru a discuta despre importanța regiunii arctice pentru securitatea comună și despre măsurile întreprinse de NATO pentru consolidarea prezenței sale în nordul extrem, iar reprezentanți ai Danemarcei și Groenlandei urmează să se întâlnească cu secretarul de stat american în încercarea de a ajunge la o înțelegere.

