Groenlandezii refuză categoric să devină americani

Locuitorii Groenlandei au respins categoric ideea de a deveni parte a Statelor Unite, conform unui sondaj publicat în ianuarie 2026 și citat de AFP.

Datele arată că 85% dintre cetățeni se opun alipirii la SUA, în timp ce doar 6% sunt în favoarea acestui scenariu. Această poziție fermă vine pe fondul declarațiilor președintelui american Donald Trump, care a subliniat în repetate rânduri că preluarea controlului asupra insulei arctice, bogată în resurse minerale, este crucială pentru securitatea națională a SUA, având în vedere amenințările crescânde din partea Rusiei și Chinei.

Într-o declarație comună, liderii celor cinci partide reprezentate în Parlamentul local au transmis un mesaj clar. „Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi. Viitorul Groenlandei trebuie să fie decis de poporul groenlandez”.

Julius Nielsen, un pescar și vânător din Nuuk, a întărit această poziție: „American, nu! Am fost o colonie atâția ani. Nu suntem pregătiți să fim din nou colonie, să fim colonizați”, a spus acesta pentru sursa citată mai sus.

Ce spun groenlandezii despre independența față de Danemarca

În ciuda dorinței de autonomie, mulți localnici sunt precauți în ceea ce privește momentul obținerii independenței totale față de Danemarca.

O angajată din sectorul telecomunicațiilor, a declarat: „Îmi place ideea de a fi independenți, dar cred că ar trebui să așteptăm. Nu acum. Nu astăzi”.

Într-un sondaj recent, partidul de opoziție Naleraq, care a obținut 24,5% din voturi la alegerile legislative, a susținut despărțirea rapidă de Danemarca, însă coaliția aflată la guvernare pledează pentru o abordare mai precaută.

Declarațiile lui Donald Trump au generat dispute între Washington, Nuuk și Copenhaga

Declarațiile lui Donald Trump au generat dispute între Washington, Nuuk și Copenhaga
Atât Groenlanda, cât și Danemarca contestă acuzațiile Statelor Unite privind posibile investiții chineze în regiune.

„Nu împărtășim această idee conform căreia Groenlanda ar fi acoperită de investiții chineze”, a afirmat Lars Løkke Rasmussen, ministrul danez de Externe. „Avem grijă de regat”, a adăugat el, conform sursei citate mai sus.

Groenlanda a fost o colonie daneză până în 1953, iar 26 de ani mai târziu a obținut autonomie, având în plan ca, pe termen lung, să se desprindă complet de Danemarca. În prezent, relațiile dintre cele două părți sunt percepute de unii localnici ca fiind funcționale.

„Cred că relația dintre Danemarca și Groenlanda merge bine. Intervenția Statelor Unite îmi dă impresia că perturbă toate relațiile și încrederea”, a declarat Inaluk Pedersen, o vânzătoare de 21 de ani.

Donald Trump spune că SUA vrea Gorenlanda cu orice preț

Donald Trump a stârnit controverse afirmând că SUA ar putea lua în considerare inclusiv o abordare militară pentru a dobândi controlul asupra Groenlandei. Potrivit unui sondaj realizat de agenția daneză Ritzau, 38,3% dintre danezi consideră că o invazie americană a insulei ar putea avea loc în timpul mandatului său.

Într-un interviu acordat în ianuarie 2026 publicației New York Times, Trump a recunoscut că ar putea fi forțat să aleagă între menținerea integrității NATO și preluarea controlului asupra Groenlandei.

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a avertizat că un atac american asupra unui membru al Alianței ar însemna „sfârșitul a totul”. În acest context, secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit vineri cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, pentru a discuta despre importanța regiunii arctice pentru securitatea comună și despre măsurile întreprinse de NATO pentru consolidarea prezenței sale în nordul extrem.

Generalul american Alexus Grynkewich, comandant al forțelor NATO din Europa, a declarat că alianța este pregătită să apere „fiecare centimetru din teritoriu”.

Alte știri

Școala românească în iernile comuniste din anii ‘80. Eleve, în scrisorile către părinți: „Mai rău ca la puşcărie/ E râie. Sunt şi păduchi”
Analiză
Știri România 17:00
Școala românească în iernile comuniste din anii ‘80. Eleve, în scrisorile către părinți: „Mai rău ca la puşcărie/ E râie. Sunt şi păduchi”
O nouă metodă de înşelătorie prin WhatsApp face victime în România. Atacatorii trimit mesaje false din partea unor firme de curierat
Știri România 15:49
O nouă metodă de înşelătorie prin WhatsApp face victime în România. Atacatorii trimit mesaje false din partea unor firme de curierat
Monden

Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Averea fostei gimnaste se ridică la milioane de dolari
Stiri Mondene 17:10
Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Averea fostei gimnaste se ridică la milioane de dolari
Final de an dureros pentru Roxana Ciuhulescu. „Este vorba de un cancer pulmonar. Au ieșit ultimele teste”
Stiri Mondene 16:55
Final de an dureros pentru Roxana Ciuhulescu. „Este vorba de un cancer pulmonar. Au ieșit ultimele teste”
Politic

AUR vrea ca PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu: „Nu mai poate să se pretindă partid de opoziție”
Politică 17:31
AUR vrea ca PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu: „Nu mai poate să se pretindă partid de opoziție”
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
