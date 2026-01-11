Planul pentru invadarea Groenlandei

Diplomați britanici susțin că Trump urmărește să distragă atenția alegătorilor americani de la performanțele economiei SUA înaintea alegerilor de mijloc de mandat din 2026, în care ar putea pierde controlul Congresului în favoarea democraților.

Această decizie ar putea, de asemenea, să ducă la destrămarea NATO, susțin oficiali europeni.

Surse apropiate au declarat pentru Daily Mail că președintele a cerut Comandamentului pentru Operațiuni Speciale Comune (JSOC) să pregătească un plan de invazie. Cu toate acestea, șefii de stat major s-au opus, argumentând că o astfel de acțiune ar fi ilegală și nu ar fi susținută de Congres.

„Generalii cred că planul lui Trump privind Groenlanda este nebunesc și ilegal. De aceea încearcă să îl distragă cu alte operațiuni militare majore. Ei spun că este ca și cum ai avea de-a face cu un copil de cinci ani”, a declarat un diplomat.

Scenarii posibile pentru un eventual atac asupra Groenlandei

Diplomații au analizat mai multe scenarii, inclusiv unul „escalatoriu”, care implică utilizarea forței sau a „coerciției politice” pentru a întrerupe legăturile Groenlandei cu Danemarca. Un document diplomatic avertizează că cel mai grav scenariu poate duce la „distrugerea NATO din interior”.

Potrivit unor oficiali europeni, aripa dură MAGA din jurul lui Trump ar putea urmări tocmai acest obiectiv, forțând Europa să abandoneze alianța NATO.

Un alt scenariu, denumit „Compromis”, presupune ca Danemarca să accepte să ofere acces militar complet SUA în Groenlanda, în timp ce refuză accesul Rusiei și Chinei. Deși America are deja acces liber pe insulă, acest aranjament ar fi legalizat. Potrivit unei note diplomatice, „din motive politice interne, Trump poate începe cu un scenariu escalatoriu care să se transforme într-un scenariu de compromis”.

Conform Daily Mail, oficialii europeni se tem că Trump vizează o acțiune rapidă, dat fiind că fereastra de oportunitate înainte de alegerile de mijloc de mandat din 2026 se închide în timpul verii. Summitul NATO programat pe 7 iulie ar putea reprezenta momentul în care s-ar putea ajunge la un acord de compromis.

Poziția altor lideri internaționali

Un astfel de demers ar putea duce la tensiuni cu lideri europeni, precum premierul britanic Keir Starmer, și ar putea afecta relațiile transatlantice.

Rămâne de văzut dacă Regatul Unit va rămâne aliat cu partenerii europeni sau va sprijini abordarea lui Trump, potrivit unui diplomat intervievat: „Poziția Marii Britanii va fi crucială – dacă va rămâne alături de aliații europeni sau se va distanța pentru a susține abordarea lui Trump”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE