Două autoturisme, în valoare totală de 100.000 de euro, căutate pentru confiscare, au fost găsite de Poliția de Frontieră din România, în cadrul unor acțiuni desfășurate în județele Constanța și Caraș-Severin.

Pe 24 februarie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Garda de Coastă – Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud-Agigea, împreună cu ofițeri Frontex, au efectuat un control asupra unui autoturism înmatriculat în Polonia, aflat în posesia unui cetățean georgian.

„În urma verificării documentelor și a seriei de șasiu, s-a constatat că vehiculul figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare de autoritățile poloneze”, se arată în comunicat.

Autoturismul, estimat la aproximativ 70.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO pentru a fi exportat în Georgia, însă a fost indisponibilizat de autorități pentru continuarea cercetărilor.

În aceeași zi, în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Sectorul Poliției de Frontieră Moldova-Veche au oprit pentru control, pe DN 57A, în localitatea Divici, un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un șofer român de 26 de ani.

„Verificările efectuate în bazele de date au arătat că și acest autovehicul figura ca «bun pentru confiscare», alertă introdusă de autoritățile germane”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

Valoarea estimată a celui de-al doilea autoturism este de aproximativ 30.000 de euro.

În ambele cazuri, mașinile au fost confiscate, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun la finalizarea verificărilor”.

Valoarea totală a celor două mașini Audi este estimată la aproximativ 100.000 de euro.

Recent, polițiștii au găsit în Portul Constanța un Lexus care urma să fie trimis în Georgia, iar în Suceava un utilaj de 35.000, căutat în Italia.

