George Simion acuză „încălcări constituționale de o gravitate excepțională”

„Alianța pentru Unirea Românilor a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor și fără un vot democratic. Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului și a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, susține partidul lui George Simion.

AUR consideră că cele 4 proiecte arată „încălcări constituționale de o gravitate excepțională, un atac sistematic asupra separației puterilor în stat și o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului”.

„Invocarea „urgenței” pentru justificarea procedurii excepționale reprezintă o minciună instituțională. Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenței și folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională și o sfidare a principiului bunei-credințe”, a transmis AUR.

Curtea Constituțională urmează să anunțe un termen de judecată.

AUR a contestat la CCR în ultima zi posibilă legal

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție (AUR, SOS și POT) împotriva Guvernului Bolojan au picat în Parlament duminică, 7 septembrie. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca 4 moțiuni de cenzură să fie dezbătute și votate într-o singură zi, cu atât mai puțin duminica.

Cele patru moţiuni s-au numit: „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” şi „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

În acest context, AUR avea la dispoziție două zile să depună contestație la CCR, iar partidul lui Simion a făcut asta în ultima zi posibilă.

Au fost 6 proiecte discutate, Guvernul a adoptat 5, Opoziția a atacat 4

Inițial, în coaliție s-a vorbit de 6 proiecte de legi care să formeze pachetul 2 de măsuri fiscale. Proiectul referitor la reforma administrației publice a fost însă blocat de PSD, motiv pentru care premierul Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de coaliție.

Astfel, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament doar pe 5 proiecte care compun pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare:

proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice

proiectul de Lege pentru pensiile de serviciu ale magistraților

proiectul de Lege pentru reforma în domeniul sănătății

proiectul de Lege pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Însă Opoziția a atacat la CCR doar 4 proiecte dintre cele 5. Singurul evitat a fost cel referitor la pensiile speciale ale magistraților. Acest proiect a fost sesizat de Înalta Curte de Casație și Justiție și va fi judecat pe 24 septembrie.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB. Ilie Bolojan conduce Guvernul din 23 iunie.

