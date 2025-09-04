AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat

Proiectul care vizează pensiile magistrațiilor, necontestat

Într-un comunicat de presă, AUR menționează: „Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna. Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri și nici aprobat de Parlament la momentul învestirii.”

AUR consideră că această practică „transformă Parlamentul într-o anexă formală și lipsește poporul român de dreptul fundamental la reprezentare”.

Moțiunile de cenzură vizează patru domenii principale:

Economia și măsurile fiscale

AUR acuză guvernul că „îngroapă economia românească” prin măsuri precum:

Menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri

Majorarea impozitului pe tranzacțiile bursiere

Introducerea unei taxe suplimentare pentru transportatori

Creșterea CASS pentru activitățile independente

Înăsprirea regimului de înființare a societăților comerciale

Guvernanța corporativă

Partidului susține că noul cadru legislativ dezavantajează statul român în propriile companii:

Acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control

Crearea AMEPIP, văzută ca un instrument de politizare

Obligativitatea prezenței unui funcționar public subordonat politic în consiliile de administrație

Recomandări Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei

Reforma instituțiilor autonome

AUR consideră că reforma ANR, ASF și ANCOM este una falsă:

Salariile rămân la un nivel considerat de lux

Reducerile de personal vizează zona de control și verificare

Lipsa introducerii unor criterii de performanță

Măsurile din sănătate

Partidului acuză că pacienții sunt sacrificați pentru economii bugetare:

Reducerea numărului de investigații medicale decontate

Constrângerea medicilor în prescrierea medicamentelor compensate

Majorarea taxei clawback

Marginalizarea medicinei de familie și a ambulatoriului

AUR mai spune că actualul cabinet „a ales să conducă prin abuz, să lovească în economia națională, să umilească statul român în propriile companii, să mimeze reforma instituțiilor și să reducă accesul cetățenilor la sănătate”, conform comunicatului citat de news.ro.

Partidul cere demisia imediată a Guvernului Bolojan și oprirea programului de austeritate, considerând că acesta „îngenunchează românii și distruge perspectivele de dezvoltare ale României”.

Șansele ca moțiunile să treacă sunt mici

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de lege luni. AUR a anunțat că nu contestă proiectul care vizează pensiile magistraților. În cazul în care moțiunile nu vor trece de votul Parlamentului, unde coaliția deține majoritate, măsurile prevăzute în cele cinci legi se vor considera adoptate.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

AUR susține că „niciodată în istoria democrațiilor europene nu a existat un asemenea abuz: asumarea răspunderii pe cinci proiecte majore într-o singură zi, în condițiile în care coaliția de guvernare deține o majoritate de peste 70%”.

Deși șansele ca moțiunile să treacă sunt reduse, dată fiind majoritatea deținută de coaliția guvernamentală, acțiunea AUR pune presiune asupra executivului din nou, după ce o altă moțiune de cenzură a picat, în luna iulie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE