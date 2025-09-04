AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat

Proiectul care vizează pensiile magistrațiilor, necontestat

Într-un comunicat de presă, AUR menționează: „Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna. Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri și nici aprobat de Parlament la momentul învestirii.”

AUR consideră că această practică „transformă Parlamentul într-o anexă formală și lipsește poporul român de dreptul fundamental la reprezentare”.

Moțiunile de cenzură vizează patru domenii principale:

Economia și măsurile fiscale

AUR acuză guvernul că „îngroapă economia românească” prin măsuri precum:

  • Menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri
  • Majorarea impozitului pe tranzacțiile bursiere
  • Introducerea unei taxe suplimentare pentru transportatori
  • Creșterea CASS pentru activitățile independente
  • Înăsprirea regimului de înființare a societăților comerciale

Guvernanța corporativă

Partidului susține că noul cadru legislativ dezavantajează statul român în propriile companii:

  • Acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control
  • Crearea AMEPIP, văzută ca un instrument de politizare
  • Obligativitatea prezenței unui funcționar public subordonat politic în consiliile de administrație
Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei
Recomandări
Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei

Reforma instituțiilor autonome

AUR consideră că reforma ANR, ASF și ANCOM este una falsă:

  • Salariile rămân la un nivel considerat de lux
  • Reducerile de personal vizează zona de control și verificare
  • Lipsa introducerii unor criterii de performanță

Măsurile din sănătate

Partidului acuză că pacienții sunt sacrificați pentru economii bugetare:

  • Reducerea numărului de investigații medicale decontate
  • Constrângerea medicilor în prescrierea medicamentelor compensate
  • Majorarea taxei clawback
  • Marginalizarea medicinei de familie și a ambulatoriului

AUR mai spune că actualul cabinet „a ales să conducă prin abuz, să lovească în economia națională, să umilească statul român în propriile companii, să mimeze reforma instituțiilor și să reducă accesul cetățenilor la sănătate”, conform comunicatului citat de news.ro.

Partidul cere demisia imediată a Guvernului Bolojan și oprirea programului de austeritate, considerând că acesta „îngenunchează românii și distruge perspectivele de dezvoltare ale României”.

Șansele ca moțiunile să treacă sunt mici

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de lege luni. AUR a anunțat că nu contestă proiectul care vizează pensiile magistraților. În cazul în care moțiunile nu vor trece de votul Parlamentului, unde coaliția deține majoritate, măsurile prevăzute în cele cinci legi se vor considera adoptate.

Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

AUR susține că „niciodată în istoria democrațiilor europene nu a existat un asemenea abuz: asumarea răspunderii pe cinci proiecte majore într-o singură zi, în condițiile în care coaliția de guvernare deține o majoritate de peste 70%”.

Deși șansele ca moțiunile să treacă sunt reduse, dată fiind majoritatea deținută de coaliția guvernamentală, acțiunea AUR pune presiune asupra executivului din nou, după ce o altă moțiune de cenzură a picat, în luna iulie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
GSP.RO
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Românul din Italia care a continuat să profeseze ilegal ca notar în ciuda interdicției a fost arestat preventiv
Știri România 03 sept.
Românul din Italia care a continuat să profeseze ilegal ca notar în ciuda interdicției a fost arestat preventiv
Ploșnițe în sediile Poliției Capitalei: polițiștii au ajuns la spital cu mușcături pe corp, iar unii dintre ei s-au mutat din case
Știri România 03 sept.
Ploșnițe în sediile Poliției Capitalei: polițiștii au ajuns la spital cu mușcături pe corp, iar unii dintre ei s-au mutat din case
Parteneri
Octavia Geamănu, traumatizată după ce a fost pusă să se tundă forțat la Antena 1. „Spre următoarele termene! Până la CEDO”
Adevarul.ro
Octavia Geamănu, traumatizată după ce a fost pusă să se tundă forțat la Antena 1. „Spre următoarele termene! Până la CEDO”
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
Fanatik.ro
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Marius Avram a plecat cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2025, dar apoi s-a împăcat cu soția Maria: „A durat vreo două-trei săptămâni”
Stiri Mondene 03 sept.
Marius Avram a plecat cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2025, dar apoi s-a împăcat cu soția Maria: „A durat vreo două-trei săptămâni”
Marian Grozavu urmează să o ceară în căsătorie pe Bianca Dan după Insula Iubirii 2025: „Lucrurile sunt foarte bune, chiar suntem mai bine ca niciodată”
Stiri Mondene 03 sept.
Marian Grozavu urmează să o ceară în căsătorie pe Bianca Dan după Insula Iubirii 2025: „Lucrurile sunt foarte bune, chiar suntem mai bine ca niciodată”
Parteneri
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Elle.ro
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Facultăţile care au rămas cu zeci de locuri la buget neocupate
ObservatorNews.ro
Facultăţile care au rămas cu zeci de locuri la buget neocupate
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Mediafax.ro
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Durere fără margini la căpătâiul băiețelului care a murit înecat la o creșă privată din Timișoara. Victor va fi condus joi pe ultimul drum
KanalD.ro
Durere fără margini la căpătâiul băiețelului care a murit înecat la o creșă privată din Timișoara. Victor va fi condus joi pe ultimul drum

Politic

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Politică 00:09
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Politică 03 sept.
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii
Fanatik.ro
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile