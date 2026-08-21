Opt persoane au murit după ce un avion charter s-a prăbușit pe un aerodrom militar US Air Force din Alaska

Avionul implicat, operat de o companie civilă contractată, s-a prăbușit în timpul unei misiuni al cărei scop nu a fost încă dezvăluit. Conform unui comunicat al Comandamentului Alaskan, echipele de salvare sosite la fața locului „au confirmat că nu există supraviețuitori”.

🚨 BREAKING | Alaska



A charter plane carrying 8 people has crashed near a remote U.S. Air Force radar station in western Alaska.



Details so far



• Aircraft: Cessna 441 (twin-engine turboprop) operated by Security Aviation



• Route: Departed Ted Stevens Anchorage… pic.twitter.com/E1YFewQXZW — SkyBrief (@SkyDocQuest) August 21, 2026

Investigația este în curs, iar identitatea victimelor va fi anunțată după informarea familiilor, a precizat un purtător de cuvânt al Comandamentului Alaskan.

Sursă foto: AFP

„Este o pierdere devastatoare pentru familia noastră militară și pentru comunitățile pe care le deservim”, a declarat general-locotenentul Robert Davis, șeful Comandamentului Alaskan. „Acești oameni erau profesioniști dedicați, care îndeplineau o misiune esențială într-un mediu extrem de dificil”, a adăugat acesta.

Baza radar unde a avut loc incidentul este situată într-o zonă izolată, accesibilă doar pe calea aerului sau pe apă.

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