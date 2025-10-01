Cum a fost descoperită bacteria Serratia, care a ucis șapte copii la Spitalul Sf. Maria din Iași

Bacteria Serratia a fost găsită în singura chiuvetă folosită de personalul medical din secția ATI, potrivit Știrile Pro TV.

Bacteria a fost identificată în scurgerea chiuvetei din sala de tratament ATI. Aceasta era singura chiuvetă din secție unde personalul se putea spăla pe mâini. Secția nu are circuite funcționale, iar măsurile de igienă au fost întârziate.

Ministerul Sănătății spune că tragedia de la Iași ar fi putut fi evitată dacă medicii raportau prezența bacteriei în spital

Investigațiile Ministerului Sănătății au arătat că măsurile de izolare și dezinfecție nu au fost implementate la timp, ceea ce a dus la răspândirea infecției în spital.

Ministerul Sănătății a descoperit haos la Spitalul Sf Maria din Iași, unde șapte copii au murit. Din concluziile trase după efectuarea controalelor la Iași, Ministerului Sănătății precizează că una dintre cele mai grave probleme a fost raportarea tardivă a prezenței bacteriei, care ar fi putut schimba cursul evenimentelor.

Bacteria Serratia a fost raportată și în alte spitale din România, tot în secțiile de neonatologie

În Mureș, aceeași bacterie a fost detectată în Secția de neonatologie a spitalului județean. În doar 3 zile, 8 cazuri au fost confirmate. Medicii au acționat prompt.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Dr. Mihai Negrea, medic epidemiolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, a explicat ce măsuri s-au aplicat pentru limitarea infecției și împiedicarea răspândirii acesteia la nivelul întregului spital.

„Am limitat internările, am acceptat doar urgențe, am avut atunci comisii, ședințe și supraveghere permanentă pe secție”, a precizat el.

Ce măsuri de prevenție și control sunt aplicate în unitățile medicale pentru prevenirea răspândirii bacteriei Serratia

Măsurile de prevenție și control aplicate în spitale în caz de infecție cu bacteria Serratia marcescens includ:

Igiena riguroasă a mâinilor: Respectarea strictă a celor 5 momente ale igienei mâinilor cu apă și săpun și soluții pe bază de alcool de către personalul medical și vizitatori.

Curățenie și dezinfecție temeinică și regulată a suprafețelor, în special în zonele umede (băi, chiuvete, scurgeri), folosind dezinfectanți eficienți pe bază de clor/hipoclorit.

Sterilizarea corectă a echipamentelor și dispozitivelor invazive (catetere, tuburi de ventilație) și manipularea aseptică a acestora.

Izolarea pacienților infectați sau colonizați în camere separate sau în grupuri separate, cu personal medical dedicat pentru a preveni răspândirea.

Investigarea și decontaminarea surselor de apă din spital (chiuvete, sifoni, dușuri), inclusiv dezinfecție chimică sau înlocuirea echipamentelor infectate.

Limitarea utilizării antibioticelor pentru a preveni selecția tulpinilor rezistente.

Informarea și educarea personalului medical și vizitatorilor privind măsurile de igienă și prevenție.

Restricții pentru vizite și echipament de protecție complet (măști, halate, bonete) pentru cei care intră în zonele cu focar.

Monitorizarea și supravegherea epidemiologică continuă pentru identificarea și controlul focarelor infecțioase.

Ce măsuri au aplicat alte spitale din România pentru prevenirea răspândirii bacteriei Serratia

La Spitalul Universitar din București, secția ATI folosește un aparat pentru testarea rapidă a bacteriilor periculoase. Pacienții sunt testați la internare și pe parcursul spitalizării.

Dr. Mihai Popescu, șef secție ATI SUUB, explică: „Se recoltează frecvent atât de pe mâinile personalului medical pentru a ne asigura că nu suntem sursa care transmite infecția de la un caz la altul, cât și de pe suprafețele și din aerul care poate fi contaminat”.

Șapte copii au murit la Spitalul Sf. Maria din Iași, din cauza infecției cu Serratia

Șapte copii au murit în septembrie 2025 la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens.

Cei șapte copii, cu vârste cuprinse între câteva zile și 15 ani, au fost din totalul de nouă copii infectați. Nu este clar dacă infecția cu bacteria a fost cauza directă a deceselor, acest lucru urmând să fie stabilit de medicii legiști. Ministerul Sănătății a semnalat faptul că spitalul a raportat cu întârziere focarul către Direcția de Sănătate Publică și nu au fost luate măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii infecției.

Recomandări Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă

Managerul interimar al spitalului din Iași a fost demis în urma tragediei

În urma tragediei, managerul interimar al spitalului a fost demis, iar conducerea DSP Iași a fost criticată pentru reacția tardivă. Spitalul a primit amendă pentru nerespectarea protocoalelor privind infecțiile nosocomiale, iar unii cadre medicale au fost sancționate.

Anchete multiple, inclusiv a Poliției și a Ministerului Sănătății, sunt în curs pentru a stabili toate responsabilitățile și cauzele tragice ale acestor decese.

Ce este Serratia Marcescens și care sunt principalele caracteristici ale bacteriei care a ucis șapte copii

Această bacterie se găsește în mod natural în sol și apă. În locuințe, poate apărea în zone umede sau cu acumulări de apă. Ea poate cauza infecții respiratorii, pneumonii și infecții urinare.

„Este o bacterie Gram negativă din familia Enterobacteriaceelor responsabilă de multe din infecțiile nosocomiale la bolnavii care beneficiază de dispozitive de respirație asistată mecanic, de dispozitive invazive de tip cateter central sau de cei imunosupresați”, a explicat Un medic specialist în boli infecțioase a explicat pentru 7Iași.

Tratamentul necesită antibiotice puternice, cum ar fi carbapeneme și fluorochinolone. Pentru prevenție, medicul specialist a subliniat: „Sigur că igiena personală, a locuinței și, foarte important, măsurile de asepsie și antisepsie la nivel de spital pot să constituie importante metode profilactice”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE