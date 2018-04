Banca Transilvania a scos la vânzare avionul miliardarului Ioan Niculae

Banca Transilvania vinde avionul de lux al omului de afaceri Ioan Niculae. Preţul de pornire în licitaţie al avionului este de 5.171.000 de dolari.

Banca Transilvania și Credit Europe erau printre principalii finanţatori ai business-urilor lui Ioan Niculae. Avionul este înregistrat pe firma Interaviation a omului de afaceri care a fost executat silit în contul unor datorii pe care grupul de firme Interagro, aflat în insolvenţă, le are la instituţia de credit.

Iată cum sună anunțul dat de Banca Transilvania:

Aeronava marca Hawker, model 900 XP, numar de fabricatie HA-0182, tip mid-sized private jet. Dotat cu spatiu larg de cabina, capacitatea de zbor la mare altitudine, autonomie de zbor pe o raza de pana la 5463 km. Configuratia interioara este de 8 pasageri, un pilot, un copilot si un cabin crew. Dotarile aeronavei sunt specific serviciilor asigurate pentru segmental calatoriilor tip business.

Numar ore de zbor efectuate: 2250h:17 min din totalul de 6000 TBO Eng Hr – numar de ore de functionare recomandate de producator pana la revizia generala.

Aeronava a fost monitorizata prin sistemul Maintenance Management CAMP pana in mai 2015, cand a fost trimisa la sediul Beechcraft Berlin Aviation GmbH pentru efectuarea serviciului de mentenanta.

-Seria HA-0182 – an de fabricatie 2011

-2 motoare Honeywell, model TFE731-50R-1H cu urmatoarele date de identificare:

oMotor stanga: S/N P122419 P/N 306000-1, an fabricatie 2011

oMotor dreapta: S/N P122420 P/N 306000-1, an fabricatie 2011

-1 unitate de putere auxiliara localizata in coada aeronavei, producator Honeywell, model GTCP36-150 (W), P/N 3800304-1, S/N P-1205, an fabricatie 2009, instalat in 18.05.2015

-Sistem integrat avionics: Rockwell Collins Pro Line 21 – Standard

-8 locuri – scaune din piele (4 club, 1 single si 3 divan)

Aeronava este inregistrata in Romania, dar a operat zboruri in intreaga Europa, avand o autonomie de zbor de 2850 mile nautice. In present aeronava se afla in Germania, la sediul Beechcraft Berlin Aviation Gmbh.