Incidentul a avut loc în cursul dimineții, iar victima a reușit să ajungă acasă pe propriile picioare, de unde a sunat la 112 după aproximativ o oră.

„Din primele informații, victima a suferit leziuni în zona spatelui, dar a reușit să se deplaseze prin forțe proprii până la domiciliu. De acolo, acesta a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112, la aproximativ o oră după producerea incidentului.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vâlcea, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Ulterior, bărbatul a fost transportat la unitatea spitalicească pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, a declarat George Tacăle, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Vâlcea, potrivit Agerpres.

Reprezentanții IJJ Vâlcea au trimis mai multe echipaje de jandarmi în zona unde a avut loc atacul. Totuși, ursul nu a mai fost găsit. Pentru a preveni incidentele similare, autoritățile au decis să intensifice patrulările în localitate.

Potrivit oficialilor, în ultimii ani au fost raportate tot mai multe cazuri de animale sălbatice care se apropie de gospodării.

Jandarmii din Vâlcea le recomandă locuitorilor, în special celor din zonele montane, să evite deplasările individuale prin păduri.

În cazul în care observă animale sălbatice, aceștia sunt sfătuiți să nu încerce să le fotografieze sau să le hrănească și să anunțe imediat autoritățile la numărul de urgență 112.

Tot în Vâlcea, un cioban a fost atacat de urs în timp ce își aducea animalele înapoi la stână.



