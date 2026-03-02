Explozii auzite de pe plajă: „Am început să mă panichez puțin”

Bărbatul urma să zboare spre casă pe 28 februarie, la ora 22.20, însă planurile i-au fost date peste cap după ce a primit notificarea de anulare în aplicația Qatar Airways.

Trehan povestește că se afla pe plaja hotelului în momentul în care a auzit prima explozie.

„În jurul prânzului, am auzit ceea ce părea a fi o explozie – un sunet foarte slab, dar profund”, a relatat acesta. Inițial, el și partenerul său au crezut că este vorba despre o demolare.

Situația a devenit însă alarmantă când a deschis aplicația companiei aeriene și a văzut că zborul fusese anulat.

„Am început să mă panichez puțin, întrebându-mă dacă se întâmplă ceva și cum vom scăpa”.

Pe măsură ce orele au trecut, au mai fost auzite explozii, iar pe cer au apărut „norii de fum” și „lumina portocalie a rachetelor”.

„După ce am urmărit știrile și rețelele sociale online, am devenit din ce în ce mai nervos. Personalul hotelului le-a spus oaspeților să intre înăuntru de pe balcoane și să tragă perdelele camerelor. Toată lumea a ascultat. În acel moment, cerul de deasupra hotelului Fairmont era acoperit de un nor mare de fum. În hol, oamenii erau vizibil panicați. Mă simțeam destul de claustrofobic, neliniștit.”, a povestit Kunal Trehan.

Alertă de urgență în miez de noapte: „Ce naiba facem?”

În cursul nopții, telefoanele lor au emis un mesaj de alertă de urgență din partea autorităților, care îi îndemnau să se adăpostească.

„La miezul nopții, eu și partenerul meu ne pregăteam să ne culcăm când am auzit încă o explozie. Am tras perdelele și părea că o rachetă se îndrepta direct spre noi. Telefoanele noastre au început să sune cu mesajul de urgență al guvernului, care ne îndemna să ne adăpostim. «Ce naiba facem?», l-am întrebat pe partenerul meu”.

Personalul hotelului le-a cerut oaspeților să-și ia pașapoartele și obiectele de valoare și să coboare în subsol. Timp de aproximativ trei ore, zeci de persoane au stat într-o zonă cu podea de beton, în timp ce angajații încercau să-i liniștească.

„Chiar și personalul, mulți dintre ei fiind localnici, era alarmat. Ne-au spus că nu au mai trăit așa ceva până acum”.

„Suntem prinși în focul încrucișat al unui război”

Cei de la hotel le-au recomandat în continuare oaspeților să rămână în interior. Deși nu sunt vizați direct, Trehan spune că incertitudinea este apăsătoare.

„Hotelul a continuat să recomande oamenilor să rămână înăuntru – deși știm că nu suntem atacați direct, suntem prinși în focul încrucișat al unui război și cine știe ce ar putea cădea din cer”.

Cuplul a cerut să fie mutat într-o cameră de la primul etaj, pentru a se putea evacua mai rapid în caz de urgență.

Costuri uriașe pentru cazare și mâncare

Pe lângă stresul situației, cei doi se confruntă și cu cheltuieli considerabile. Camera de hotel costă aproximativ 670 de dolari pe noapte, iar mesele sunt, de asemenea, scumpe.

„Masa noastră de seară – doar felul principal și apă – a costat aproximativ 120 de dolari”.

Până în acest moment, nu au primit confirmarea că asigurarea de călătorie va acoperi costurile suplimentare.

„Suntem incredibil de norocoși, dar complet lipsiți de control”

Deși spun că sunt în siguranță, incertitudinea legată de momentul în care vor putea reveni în Marea Britanie le provoacă anxietate.

„Eu și partenerul meu repetăm mereu cât de norocoși suntem. Norocoși că suntem în siguranță. Norocoși că avem bani să rămânem aici. Norocoși că nu am încercat să mergem la aeroport. Și totuși, suntem în continuare foarte îngrijorați”.

Cei doi speră să poată pleca joi, însă situația rămâne imprevizibilă. Între timp, prietenii și familia le trimit constant mesaje de îngrijorare, în timp ce ei încearcă să rămână calmi și să aștepte reluarea zborurilor.

„Sperăm să plecăm joi, dar nimic nu este sigur. Este încă un lucru pe care nu îl putem controla în acest moment”, a concluzionat designerul britanic.

„Coșmar logistic” în Dubai

Situația din Orientul Mijlociu a generat un blocaj major în transportul aerian, după închiderea mai multor spații aeriene din regiune.

Unul din cele mai mari aeroporturi din lume, aeroportul Dubai, de unde oamenii pleacă în diverse puncte ale lumii, a fost închis, de sâmbătă, 28 februarie 2026.

Zeci de curse au fost anulate, iar mii de pasageri au rămas blocați în tranzit, după atacul asupra Iranului, inclusiv o mulțime de români.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat duminică, 1 martie 2026, anularea a 34 de zboruri operate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, spațiul aerian din regiune rămâne sever restricționat prin prelungirea mai multor NOTAM-uri de închidere. Majoritatea statelor afectate, precum Irak, Qatar, Siria și Emiratele Arabe Unite, estimează redeschiderea pe parcursul zilei de 2 martie, în timp ce Bahrain și Kuweit au avut cele mai scurte termene.

În Iran, închiderea totală expiră pe 3 martie, iar în Israel, restricțiile de zbor au fost prelungite până pe 6 martie, ora 10.00 UTC, potrivit Flight Radar.

Însă există o posibilitate mare de prelungire a restricțiilor de zbor.

2 martie 2026 – Închiderea spațiului aerian Foto: Flight Radar

În acest context, mii de pasageri, inclusiv români, rămân în așteptare, în hoteluri sau aeroporturi, până la reluarea zborurilor în condiții de siguranță.



