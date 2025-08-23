Scandal și bătaie în fabrica din Baia Mare

Un episod de-a dreptul șocant a avut loc în fabrica de mobilă IKEA Aramis din Baia Mare. În mediul online, a ajuns o filmare în care muncitorii nepalezi și cei români duc o adevărată luptă cu pumni, îmbrânceli și injurii.

Cele două grupuri de angajați s-au luat la bătaie chiar în hala în care lucrau și, după cum se vede în imagini, a fost nevoie ca paznicii firmei să intervină pentru a calma spiritele.

Tensiuni preexistente între grupuri

Potrivit Știripesurse, tensiunile dintre cele două grupuri nu sunt noi. Angajații români sunt nemulțumiți că muncitorii nepalezi acceptă salarii mai mici, reducându-le astfel șansele de a negocia creșteri salariale.

Un angajat a alertat poliția, care a intervenit la fața locului. Autoritățile au identificat persoanele implicate și au deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Motivul bătăii dintre români și nepalezi

Cele două grupuri de angajați ar fi recurs la violență de la un motiv de-a dreptul banal. Unul dintre salariați nepalezi ar fi refuzat să îi dea borcanul cu aracet unul coleg român. Nu a durat mult și tensiunile dintre cei doi au condus la un adevărat scandal.

„Aseară, mai multe secții din fabrică s-au transformat într-un adevărat câmp de luptă, după ce un conflict spontan a degenerat într-o bătaie generală între muncitorii nepalezi și cei români.

Potrivit unor surse, totul ar fi pornit de la un incident aparent banal: un muncitor nepalez ar fi refuzat să ofere aracet unui coleg român. Spiritele s-au încins rapid, iar disputa s-a transformat într-o confruntare violentă, cu bâte și pari”, a scris Mihiță Stana pe Facebook.

Disputa s-a transformat rapid într-o confruntare violență cu bâte și pari din interiorul halei. S-au adresa injurii și angajații nu s-au potolit până când paznicii nu au intervenit să-i despartă.

„Martorii povestesc că scena a semănat cu o adevărată bătălie de la Termopile, tensiunea fiind extrem de ridicată. În imagini se poate vedea amploarea conflictului și felul în care taberele s-au înfruntat, însă rămâne de văzut cine a avut câștig de cauză”, a mai precizat el.

Dosar penal după bătaia din fabrica Aramis

Poliții a intervenit de urgență în cazul de la Baia Mare, iar după „bătălia” pentru aracet, atât angajații români, cât și cei nepalezi s-au ales cu dosar penal, potrivit sursei citate mai sus.

Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Aceștia continuă cercetările în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs incidentul și stabilirea identității tuturor persoanelor implicate în conflict.

