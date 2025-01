Motivele pentru care muncitorii din Nepal și Sri Lanka sunt iubiți de patroni: „Angajații români din anumite profesii absentează destul de mult”

Potrivit vicepreședintei Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România, alături de muncitorii din Sri Lanka, cei din Nepal sunt cel mai căutați pe piața internă. Motivele sunt strâns legate de cultura celor două popoare.

Creștere constantă a numărului aprobat de Guvern

Statisticile Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) arată că România a început să importe masiv forță de muncă străină începând cu anul 2021. Dacă până atunci, contingentul de angajați din afara granițelor țării aprobat de Guvern era de 25.000, în august 2021, cifra s-a dublat la 50.000, iar din 2022, România aprobă în fiecare an aducerea în țară a unui număr de 100.000 de muncitori străini.

Cifrele IGI mai arată că, în anul 2021, în topul primelor trei țări din care au venit muncitori s-au aflat Nepal, Bangladesh și Turcia. În 2022, primele trei țări de origine ale muncitorilor străini au fost Bangladesh, Nepal și Pakistan.

Pentru muncitori din Bangladesh au fost emise în 2022 un număr de 29.282 de avize, cât pentru Nepal (16.407) și Pakistan (12.862) la un loc. În 2023 și 2024, cei mai mulți muncitori străini ajunși în România au venit din Nepal și Sri Lanka.

Potrivit datelor oficiale, dintre cele peste 98.000 de avize de muncă emise în 2024, mai mult de 30.000 au fost emise pentru nepalezi și peste 20.000 pe numele unor muncitori din Sri Lanka. Pe următoarele locuri, la mare distanță, se plasează Pakistan (7.600), India (6.000), Bangladesh (5.900).

Recrutări începute acum și finalizate la sfârșitul anului 2025

Corina Constantin, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) din România, a explicat pentru Libertatea că cererea de muncitori din afara Uniunii Europene în România este pe un trend ascendent încă din anul 2018. Potrivit Corinei Constantin, în 2024, până la finalul anului, au fost depuse de angajatorii români 100.000 de cereri de obținere a avizelor de muncă, atingând contingentul de muncitori străini aprobat de guvern la începutul anului.

Corina Constantin. Foto: panorama.ro

„Anul trecut, statul român a reușit să preia 100.000 de cereri. Prin urmare, se pare că aceasta este capacitatea de lucru a instituțiilor statului român. Chiar dacă contingentul ar fi mai mare, capacitatea de procesare a cererilor, așa cum este acum organigrama Inspectoratului General pentru Imigrări, nu poate procesa mai mult de 100.000 de cereri.

Așadar, mediul economic are nevoie de mai mulți angajați noneuropeni, dar și de o capacitate mai mare de procesare a solicitărilor din partea autorităților. Contingentul poate să fie și de 500.000, dacă statul român nu are capacitatea să preia aceste cereri este în zadar”, a declarat Corina Constantin pentru Libertatea.

Specialista în importul forței de muncă a mai explicat că o firmă care vrea să aducă muncitori străini are nevoie de câteva luni pentru a face angajarea efectivă.

„Dacă un angajator depune o solicitare pentru obținerea unui aviz de muncă pentru un cetățean noneuropean, dosarul fizic ajunge la aprobare în luna aprilie, iar avizul se emite în luna mai. Procedura se mută apoi la Ambasada României din țara de origine, unde lucrurile mai durează între patru și șase luni. Acum se fac recrutările pentru finalul anului 2025. Atât de încet se mișcă lucrurile”, a mai declarat Corina Constantin, potrivit căreia, în urma celor 100.000 de cereri depuse în 2024 au fost emise 60.000 de vize. Asta înseamnă că zeci de mii de muncitori solicitați în 2024 vor ajunge în România în 2025.

Din punctul de vedere al țărilor de proveniență a muncitorilor străini care vin în România, Corina Constantin a declarat că preferați de angajatorii români sunt muncitorii din Nepal și Sri Lanka.

Programul de rugăciune, un factor important

„Din punctul meu de vedere, ne-am stabilizat din punct de vedere al țărilor de unde facem importul de forță de muncă. Dacă în anul 2018, când a luat amploare fenomenul, România a încercat să importe forță de muncă din mai multe țări, inclusiv Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, India, ne-am stabilizat în ultimii doi ani mai mult pe două țări, respectiv Nepal și Sri Lanka. Celelalte state-sursă au un număr mult mai mic de cetățeni care au venit în România”, a punctat vicepreședinta Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România.

Motivele pentru care nepalezii și srilankezii sunt atractivi pentru angajatorii români sunt mai multe, susține Corina Constantin. Una dintre explicații este religia muncitorilor din Nepal și Sri Lanka.

Sunt de religie hindusă și budistă. Nu au program de rugăciune, cum e în cazul musulmanilor, și cred că pentru angajatorii care au avut angajați de religie musulmană, era o provocare să asigure integrarea și din punctul ăsta de vedere. Hrana ar putea fi un motiv, pentru că la musulmani nu se poate găti mâncarea în aceeași bucătărie unde se gătește carne de porc. Corina Constantin a mai declarat:

Stabilitatea și seriozitatea personalului

Reprezentanta Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România a mai declarat că angajatorii români se declară extrem de mulțumiți de muncitorii din Nepal și Sri Lanka pentru că „sunt foarte conștiincioși și nu absentează de la locul de muncă”.

„Un prim avantaj este cel al stabilității personalului. Angajații români din anumite profesii absentează destul de mult. Angajatorii se așteaptă ca după weekend, după o nuntă, după o petrecere, să nu le mai vină toți angajații români la lucru. Asta nu se întâmplă în cazul cetățenilor noneuropeni. Absenteismul este aproape de zero. Sunt oameni dispuși să lucreze ore suplimentare pentru că nu au aici alte responsabilități, nu au familie și focusul lor este în special pe a lucra, să facă ore suplimentare și să câștige cât mai mult”, a mai explicat vicepreședinta PIFM.

Potrivit Corinei Constantin, muncitorii din Nepal și Sri Lanka „se înțeleg bine cu colegii români și asta spune multe despre noi ca popor, că suntem ospitalieri”.

„Ei au două festivaluri care sunt corespondentele Paștelui și Crăciunului nostru, ca să zic așa, care nu sunt în aceeași perioadă cu sărbătorile noastre. Prin urmare, pentru afacerile care presupun un lucru continuu, fără pauză, ăsta e un lucru foarte bun, pentru că ei își iau concediu atunci când românii sunt la lucru. Legate de hrană, într-adevăr, mănâncă altceva decât mâncăm noi.

Au acele condimente cu specific indian. Chiar ei și-au deschis magazine cu specific indian, nepalez sau srilankez și își pot procura de acolo alimentele lor. S-au integrat foarte bine, nu au creat probleme în comunitățile în care au ajuns și sunt fericiți în România”, a mai arătat specialista în recrutare.

Surpriza de după intrarea României în Schengen

Odată cu intrarea României în Schengen, muncitorii străini au dreptul de a călători în Uniunea Europeană ca turiști, pentru cel mult 90 de zile. Specialiștii în recrutare s-au temut încă de la intrarea cu aeroporturile în spațiul Schengen că muncitorii străini din România vor pleca în masă în țările din Vest. Nu s-a întâmplat însă acest lucru, susține Corina Constantin.

„Numărul celor care au plecat a fost destul de mic față de așteptările noastre. Dacă plecau într-o altă țară europeană nu aveau drept de muncă și dreptul lor de ședere era limitat la 90 de zile. Au preferat stabilitatea din România, unde aveau un loc de muncă, șederea lor era legală. Au preferat stabilitatea din România versus nesiguranța dintr-o altă țară europeană”, a declarat Corina Constantin, care se așteaptă ca angajații străini să rămână în continuare în România, chiar dacă odată cu intrarea în Schengen, ar putea pleca oricând, pentru o perioadă de 90 de zile, în Occident.

Exemplul de integrare a unei familii de nepalezi

Un exemplu de integrare în România a unui muncitor din Nepal este Lhakpa Tenji Lama (46 de ani). Bărbatul a venit în România în 2016, iar un an mai târziu și-a adus familia (soția și cei doi copii). Acum vorbește limba română, copiii vorbesc limba română și sunt integrați la școală în București.

În plus, fiul cel mare, Mingmar Nuru Lama, este în topul jucătorilor de squash din România, federația de profil prezentându-l în postările de pe Facebook drept component al lotului național.

„În 2016, când am venit în România, nu erau foarte mulți oameni din altă țară. Am văzut în media că în România este de lucru pentru noi. Am lucrat în construcții, în fabrică, în hotel, în restaurant. Prima dată când am venit, am lucrat la o fermă. România este o țară foarte bună. Oamenii din România sunt foarte buni și ospitalieri”, a declarat Lhakpa Tenji Lama, pentru Libertatea.

Familia Lama

„Primul an în care am venit a fost cam greu. Nu știam limba. Am învățat-o destul de ușor, cu ajutorul aplicațiilor de pe telefon. Fac squash de performanță. Sunt top cinci în clasamentul din România. La început mi-a fost greu, dar acum mă înțeleg foarte bine cu oamenii. Am mulți prieteni și la școală”, a spus, la rândul său, Mingmar Nuru Lama (14 ani).

