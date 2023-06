Potrivit The Guardian, într-o declarație postată pe rețelele de socializare, Artists Equity a afirmat că nu a fost consultată și nici nu și-a dat acordul pentru utilizarea vocii.

„Nu am avut cunoștință, nu am fost de acord și nu susținem sau aprobăm nicio filmare sau înregistrare audio de la Air care să fie reprodusă de campania Trump ca reclamă politică sau pentru orice altă utilizare”.

„Prin prezenta, notificăm în mod expres că, în cazul oricărei utilizări de materiale din «Air» de către campania Trump în care este necesară aprobarea sau consimțământul, nu acordăm un astfel de consimțământ”.

Trump a postat videoclipul pe Truth Social, platforma de socializare pe care a fondat-o în 2021. Acesta constă într-o serie de clipuri cu Trump în diferite etape ale vieții sale, tăiate împreună cu replicile din „Air”, rostite de Matt Damon, care joacă personajul directorului de marketing sportiv Sonny Vaccaro.

