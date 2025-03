Cel puțin 14 replici au fost înregistrate

Cel puţin 14 replici au lovit Myanmar de la cutremurul de 7,7 magnitudine de vineri, potrivit unei hărți interactive de pe site-ul United States Geological Survey.

An earthquake occured in Myanmar and thailand at around 1:20 Pm today which brought huge destruction in the country. This is the strongest earthquake ever recorded in Myanmar !



Majoritatea replicilor care s-au produs pe parcursul mai multor ore după cutremurul principal, care a avut loc puțin după prânz, ora locală, au avut magnitudini cuprinse între 3 şi 5. Cea mai puternică a fost de 6,7 magnitudine şi s-a produs la aproape 10 minute după principalul seism.

De asemenea, două dintre replici, una de 4,9 și alta de 6,7, au avut loc la aproape 32 de kilometri de Mandalay, al doilea cel mai mare oraş din Myanmar, care a suferit pagube semnificative.

Spre nord și sud s-au răspândit alte replici, de la epicentrul cutremurului principal, formând aproape o linie.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a avut loc în Myanmar

Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a lovit vineri în centrul Myanmarului, fiind resimțit puternic și în nordul și centrul Thailandei, dar și în China. Seismul, anunțat de Institutul american de geofizică (USGS), a provocat panică la Bangkok, unde birouri și magazine au fost evacuate.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 18 kilometri nord-vest de orașul Sagaing, la o adâncime de 10 kilometri, în jurul orei locale 14:20 (8:20, ora României). În capitala Naypyidaw, drumurile s-au deformat din cauza undelor seismice, iar bucăți de tavan au căzut în mai multe clădiri.

Seismul a fost resimțit în mai multe zone din Thailanda

În Thailanda, seismul a fost resimțit în mai multe zone, inclusiv în Bangkok, unde mai multe birouri și centre comerciale au fost evacuate de urgență. Premierul thailandez, Paetongtarn Shinawatra, a convocat o reuniune de urgență pentru a analiza situația.

O femeie a născut un băiețel pe o stradă din Bangkok, la scurt timp după ce a fost evacuată din spital în timpul cutremurului puternic din Thailanda.

