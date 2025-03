Breaking News:



An earthquake occured in Myanmar and thailand at around 1:20 Pm today which brought huge destruction in the country. This is the strongest earthquake ever recorded in Myanmar !



Video : Facebook pic.twitter.com/mvaqa0VOGN — Abdullah (@Abdulla_AH7) March 28, 2025

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 18 kilometri nord-vest de orașul Sagaing, la o adâncime de 10 kilometri, în jurul orei locale 14:20 (8:20, ora României). În capitala Naypyidaw, drumurile s-au deformat din cauza undelor seismice, iar bucăți de tavan au căzut în mai multe clădiri.

Big Breaking 🚨



7.3 Earthquake from Myanmar felt in Chiang Mai, Thailand. RimPing Super Market in Mae Rim#earthquake #Myanmar

#แผ่นดินไหว pic.twitter.com/HKCYZYEWbg — Braj shyam maurya (@brijshyam07) March 28, 2025

În Thailanda, seismul a fost resimțit în mai multe zone, inclusiv în Bangkok, unde mai multe birouri și centre comerciale au fost evacuate de urgență. Premierul thailandez Paetongtarn Shinawatra a convocat o reuniune de urgență pentru a analiza situația.

🔴 #UPDATE — 7.7 magnitude earthquake in Myanmar also felt in Bangkok, Thailand, where footage shows construction building collapsing pic.twitter.com/WqSzBiawbT — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 28, 2025

Un videoclip surprins în capitala thailandeză arată momentul în care un imobil aflat în construcție s-a prăbușit. De asemenea, anumite linii de metrou au fost suspendate temporar din motive de siguranță.

#BREAKING A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar, according to the China Earthquake Networks Center.



Neighboring regions, including Thailand and China's Yunnan Province, felt significant tremors.



Multiple buildings destroyed in devastating quake.#Earthquake #แผ่นดินไหว… pic.twitter.com/BscwhU1ySW — Minakshi Singh (@Minakshisingh47) March 28, 2025

O locuitoare din Chiang Mai, al doilea cel mai mare oraș al țării, a povestit pentru AFP că s-a trezit speriată din somn din cauza cutremurului: „Am fugit cât am putut de repede afară din clădire, în pijamale.”

Myanmar este o zonă predispusă la cutremure puternice, având în vedere că Falia Sagaing traversează centrul țării de la nord la sud. De-a lungul istoriei, mai multe seisme devastatoare au afectat regiunea, precum cel din 2016, cu magnitudinea 6,8, care a dus la prăbușirea unor temple istorice din Bagan.

În China, autoritățile din provincia Yunnan au înregistrat seismul cu o magnitudine de 7,9, iar impactul acestuia este în curs de evaluare.

