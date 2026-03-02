Biroul lui Netanyahu, atacat cu rachete Kheibar

„Biroul prim-ministrului criminal al regimului sionist și sediul comandantului forțelor aeriene ale regimului au fost vizate”, au declarat Gărzile într-un comunicat difuzat de agenția de știri Fars.

Comunicatul precizează că în atac au fost utilizate rachete Kheibar.

Cele mai noi detalii despre războiul din Iran și atacurile din tot Orientul Mijlociu sunt documentate în timp real de jurnaliștii Libertatea.

Ce sunt rachetele Kheibar

Racheta Kheibar (cunoscută și sub numele de Khorramshahr-4) reprezintă cea mai recentă și avansată variantă a familiei de rachete balistice Khorramshahr dezvoltate de Iran.

Numele „Kheibar” face referire la o bătălie istorică din anul 628 d.Hr., simbolizând puterea militară în contextul regional. Este o rachetă cu rază medie de acțiune (MRBM), dezvăluită oficial în mai 2023.

Rachetele Kheibar au o rază de acțiune de aproximativ 2.000 de kilometri și pot transporta un focos de explozibil convențional de până la 1.500 de kilograme. Sunt dotate cu un motor cu combustibil lichid hipergolic și pot atinge viteze de Mach 16 (în afara atmosferei) și Mach 8 (la reintrare).

Cu o rază de 2.000 km, racheta poate atinge ținte în tot Orientul Mijlociu, inclusiv Israelul, precum și părți din sud-estul Europei. Capacitatea sa de a transporta un focos foarte greu (1,5 tone) o face una dintre cele mai distructive rachete din arsenalul iranian.

Război în Orientul Mijlociu: Iranul continuă atacurile cu rachete și drone

Tot astăzi, cea mai mare rafinărie de petrol din lume, Ras Tanura din Arabia Saudită, a fost atacată cu drone iraniene.

Atacul face parte dintr-o serie de represalii ale Iranului în regiunea Golfului, ca răspuns la ofensiva SUA-Israel asupra Iranului.

Tot astăzi, în a treia de zi de război, mai multe avioane americane de război s-au prăbuşit în Kuwait, iar toţi piloţii vizați s-au catapultat.

