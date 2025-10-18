Blocul în care a avut loc explozia din București va fi demolat

O explozie puternică a avut loc pe 17 octombrie 2025 într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Bucureștiului, pe Calea Rahovei. Incidentul a provocat avarii semnificative structurii clădirii, punând în pericol siguranța locatarilor. Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a efectuat o evaluare detaliată a situației, conform unui raport recent publicat.

„Imobilul afectat nu mai îndeplinește cerința fundamentală de calitate „rezistență mecanică și stabilitate» prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, și prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor penale și adoptarea soluțiilor tehnice definitive”, se arată în raportul ISC.

Raportul ISC subliniază necesitatea unor intervenții urgente și precizează că se impun măsuri de siguranță, printre acestea fiind și „demolarea etajelor superioare pe zona avariată”.

„Se impun măsuri de restricționare a accesului în clădire și pe un perimetru de 30.00m în jurul imobilului avariat, precum și măsuri de punere în siguranță prin demolarea etajelor superioare pe zona avariată, utilizând tehnologii care să permită intervenția din exterior, în deplină siguranță”, se mai precizează în raportul Inspectoratului de Stat în Construcții.

Ce spune raportul ISC despre starea actuală a blocului din Rahova

Suflul exploziei de vineri, în care au murit trei persoane, iar alte 20 au fost rănite, a fost atât de puternic încât a dărâmat pereții exterior ai blocului, iar plafonul dintre cele două etaje s-a prăbușit.

Experții de la Inspectoratul de Stat în Construcții au constatat că structura imobilului a fost grav afectată în urma exploziei. Clădirea nu mai poate fi folosită în siguranță, existând riscul unor prăbușiri locale sau extinse. Pentru a preveni accidentele, s-a recomandat restricționarea accesului în clădire și pe o rază de 30 de metri în jurul acesteia.

În prezent, orice intervenție asupra clădirii este limitată de ancheta penală în desfășurare. ISC a precizat că nu poate recomanda niciun tip de intervenție care ar putea modifica starea actuală a clădirii, pentru a nu afecta probele necesare investigației. Primarul interimar a anunțat că locuitorii blocului din Rahova au la dispoziție trei variante de relocare și vor primi un ajutor de 1.500 de lei/persoană din partea PMB.

Principalele măsuri propuse de ISC pentru blocul din București

Raportul ISC recomandă interzicerea accesului în clădirea afectată și într-o zonă de siguranță de 30 de metri în jurul acesteia. De asemenea, se propune demolarea controlată a etajelor 5-8 în zona avariată de explozie.

„Se va acționa astfel încât să se elimine elementele structurale avariate fără a genera prăbușiri ale unor componente de dimensiuni mari”, se arată în raportul ISC.

Pentru a evita prăbușirea etajelor inferioare, ISC recomandă instalarea unor popi de siguranță de la fundații până sub planșeul de peste etajul 4.

Instalarea acestor popi se va realiza de către persoane specializate pentru intervenții în zone cu risc ridicat de prăbușire”, a mai precizat Inspectoratul de Stat în Construcții.

Locatarii blocului din Rahova au fost chemați la discuții cu autoritățile locale, cu privire la demolarea imobilului din București. În urma tragediei de vineri, peste 200 de persoane au rămas fără locuință și vor avea nevoie să fie relocate în următoarele săptămâni.

Știre în curs de actualizare!

Primarul interimar al Capitalei anunță măsuri de urgență și sprijin pentru victimele exploziei din Rahova: „A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur"

