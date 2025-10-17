Gazul a fost oprit de ieri

Femeia a relatat faptul că un reprezentant al companiei Distrigaz a venit joi la fața locului, în urma semnalării problemei, a lăsat un anunț la avizierul blocului conform căruia alimentarea cu gaze a fost oprită și a plecat, rămânând în mașină pentru a monitoriza situația.

„România 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum, sunăm la gaz, vine oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul….sta în mașină să vadă cum evoluează treaba, dar, el «și-a făcut treaba», pe scară deja câteva contoare de gaz au început să piuie”, a povestit femeia în postarea sa.

Potrivit postării femeii, locatarii au apelat la 112, dar au fost redirecționați către ISU, care a declarat că nu este responsabilitatea sa. Pompierii au intervenit doar după mai multe apeluri și au constatat că subsolul era plin de gaz și fum.

„În final după 50 de minute de telefoane apare echipa de la PPC/Enel, au făcut niște lucrări, cumvaaaa…..a ars cămașa de la cabluri în subteran, de la infiltrații, credem, n-avem încă gaz, nu a venit nimeni la intervenție”, a continuat femeia.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

În postarea sa, femeia a criticat modul de reacție al autorităților și al companiilor implicate. Ea a subliniat că, deși pompierii au reușit să convingă reprezentantul Distrigaz să se întoarcă și să măsoare nivelul de monoxid de carbon, problema nu a fost rezolvată.

„Pe scară încă miroase a gaz, tot suntem supărați pe doamna care a sunat la gaz…..de rezolvat…….dacă se întâmplă ceva mai grav, război, cutremur….să vă luați liber și voi să constatați….că de rezolvat cu autoritățile…..mai rar…..” a concluzionat.

Filmul complet al exploziei

La o zi după postarea femeii, o explozie puternică a zguduit blocul din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale clădirii cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit.

Vineri dimineață, locatarii au simțit din nou miros de gaz, și au sunat la Distrigaz. Echipa companiei a ajuns la fața locului în momentul în care a avut loc explozia.

Astfel, la 24 de minute după sesizarea mirosului de gaz pe scara blocului, prin apel la numărul de urgență 112 a fost semnalată o explozie puternică produsă într-un imobil de tip P+8 situat în municipiul București.

Distrigaz susține că echipa trimisă vineri dimineață ca să verifice scurgerile de gaze a constatat că sigiliul de pe robinetul de gaz fusese rupt. Distrigaz nu prezintă însă nicio dovadă în acest sens. Mai mult, cronologia nu pare să susțină această variantă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE