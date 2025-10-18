Autoritățile și locuitorii blocului care a explodat în Rahova decid dacă imobilul va fi demolat

Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență s-a întrunit sâmbătă la sediul Primăriei Municipiului București pentru a decide soarta blocului afectat. Locatarii blocului din Rahova și autoritățile locale se vor consulta și ar putea decide dacă imobilul va fi demolat, potrivit Știrile Pro TV.

Locatarii scării unde s-a produs explozia din blocul din Rahova au fost invitați să participe pentru a primi cele mai recente informații. Sute de persoane au rămas fără locuință după tragedia care s-a petrecut vineri în București.

„Am convocat din nou Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, astăzi, la ora 18.00. Am invitat și locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta direct cu ei și pentru a le oferi cele mai recente informații”, a declarat prefectul Andrei Nistor, potrivit sursei citate mai sus.

Structura blocului din Rahova va fi evaluată de experți

O echipă de peste 10 experți, incluzând reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții și Primăriei Municipiului București, a analizat structura clădirii și potențialele pericole pentru locatari. Primele imagini cu apartamentele distruse din blocul din Rahova au apărut vineri, iar Raed Arafat a anunțat la scurt timp că există risc de prăbușire.

Întregul bloc rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoțiți de Poliție, pentru a-și recupera bunuri personale din locuințe. Această măsură a fost luată pentru a asigura siguranța locatarilor și pentru a permite desfășurarea anchetei în condiții optime.

Trei persoane au murit după explozia din Rahova

Bilanțul după explozia din blocul de pe Calea Rahovei din București, produsă pe 17 octombrie 2025, este de trei morți și 13 răniți. Printre victimele decedate se numără o femeie însărcinată în vârstă de 24 de ani.

Deflagrația a afectat grav două etaje ale unui bloc cu opt nivele, distrugând mai multe apartamente, iar blocul este considerat cu risc de colaps, fiind evacuat total. Douăzeci de persoane au fost afectate, dintre care 13 au fost transportate la spitale importante din București pentru îngrijiri.

Operațiunile de salvare au fost încheiate, iar ultima victimă a fost scoasă de la etajul șase al blocului din Rahova. Potrivit Distrigaz, alimentarea cu gaze fusese oprită și robinetul sigilat cu o zi înainte, însă sigiliul a fost găsit rupt în dimineața exploziei.

Autoritățile au activat planul roșu de intervenție pentru gestionarea situației și pentru acordarea ajutorului victimelor. De asemenea, liceul din apropiere, Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, a fost evacuat și cursurile suspendate pentru o săptămână, desfășurându-se online.

