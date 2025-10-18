Cum vor fi relocați locatarii blocului care a explodat în Rahova

Primăria Capitalei oferă trei opțiuni de relocare pentru locatarii afectați de explozia din blocul din Rahova. Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat că persoanele evacuate pot alege între chirie, apartamente oferite de ONG-uri sau locuințe ale primăriilor.

Stelian Bujduveanu a anunțat că peste 100 de persoane au fost deja cazate în hotelurile din București, iar mai departe începe cea de-a doua etapă relocării acestora.

„Sunt trei modalități de relocare agreate cu toată lumea în această seara, pentru etapa a II-a. Etapa I s-a încheiat. Etapa a II-a înseamnă trei variante: fie vor alege și vor opta la o chirie de pe piața liberă, într-un grafic și într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcționeze în apartamentele puse la dispoziție de ONG-urile de profil, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de sector”, a spus primarul sâmbătă seara, după ședința Consiliului General al PMB, la care au participat și locuitorii din blocul din Rahova.

Primăria va acorda un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană afectată

Primăria va acorda un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuințele afectate. Acest sprijin vine în contextul situației dificile cu care se confruntă locatarii. Primarul interimar a explicat faptul că multe dintre persoane au plecat din casele distruse fără bani la ele.

„Primăria va oferi un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din acele locuințe pentru că sunt momente dificile în care trebuie să își pună la punct viața și unii dintre locatari au plecat și fără bani. De vinerea viitoare avem asigurat că se vor găsi acele apartamente care să fie confortabile și în care să se mute imediat”, a mai spus primarul interimar al Capitalei.

O nouă întâlnire este programată joi seara la sediul Primăriei Capitalei pentru a evalua situația.

„Am convenit să ne revedem joi, seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a ști această analiză, cum s-a finalizat și dacă mai trebuie să intervenim”, a mai precizat Bujduveanu.

Filmul tragediei din Rahova, acolo unde un bloc de 8 etaje a explodat

Explozia blocului din Rahova, București, petrecută pe 17 octombrie 2025, a fost cauzată de o scurgere de gaze. Filmul exploziei din Rahova începe încă din ziua de 16 octombrie, la ora 07:08, Distrigaz a primit o sesizare privind mirosul de gaz, iar echipele au ajuns să oprească alimentarea și să sigileze robinetul de branșament la ora 09:18. În dimineața zilei următoare, 17 octombrie, la ora 08:44, a fost raportată din nou prezența mirosului de gaz, iar echipele au ajuns la locul exploziei chiar în momentul producerii acesteia.

Explozia a fost extrem de puternică, afectând două etaje dintr-un bloc cu opt nivele și provocând prăbușirea parțială a structurii. În urma deflagrației, au murit trei persoane, inclusiv o femeie însărcinată de 24 de ani, iar 13 persoane au fost rănite grav și transportate la diferite spitale din București. Printre răniți se află și doi copii.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, la fața locului fiind prezente peste 300 cadre ale ISU, jandarmi și polițiști. Circulația rutieră în zonă a fost restricționată, iar liceul din apropiere a fost evacuat, cu cursurile desfășurate online pentru o săptămână.

