Cum vor fi relocați locatarii blocului care a explodat în Rahova

Primăria Capitalei oferă trei opțiuni de relocare pentru locatarii afectați de explozia din blocul din Rahova. Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat că persoanele evacuate pot alege între chirie, apartamente oferite de ONG-uri sau locuințe ale primăriilor.

Stelian Bujduveanu a anunțat că peste 100 de persoane au fost deja cazate în hotelurile din București, iar mai departe începe cea de-a doua etapă relocării acestora.

„Sunt trei modalități de relocare agreate cu toată lumea în această seara, pentru etapa a II-a. Etapa I s-a încheiat. Etapa a II-a înseamnă trei variante: fie vor alege și vor opta la o chirie de pe piața liberă, într-un grafic și într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcționeze în apartamentele puse la dispoziție de ONG-urile de profil, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de sector”, a spus primarul sâmbătă seara, după ședința Consiliului General al PMB, la care au participat și locuitorii din blocul din Rahova.

Primăria va acorda un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană afectată

Primăria va acorda un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuințele afectate. Acest sprijin vine în contextul situației dificile cu care se confruntă locatarii. Primarul interimar a explicat faptul că multe dintre persoane au plecat din casele distruse fără bani la ele.

„Primăria va oferi un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din acele locuințe pentru că sunt momente dificile în care trebuie să își pună la punct viața și unii dintre locatari au plecat și fără bani. De vinerea viitoare avem asigurat că se vor găsi acele apartamente care să fie confortabile și în care să se mute imediat”, a mai spus primarul interimar al Capitalei.

O nouă întâlnire este programată joi seara la sediul Primăriei Capitalei pentru a evalua situația.

„Am convenit să ne revedem joi, seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a ști această analiză, cum s-a finalizat și dacă mai trebuie să intervenim”, a mai precizat Bujduveanu.

Filmul tragediei din Rahova, acolo unde un bloc de 8 etaje a explodat

Explozia blocului din Rahova, București, petrecută pe 17 octombrie 2025, a fost cauzată de o scurgere de gaze. Filmul exploziei din Rahova începe încă din ziua de 16 octombrie, la ora 07:08, Distrigaz a primit o sesizare privind mirosul de gaz, iar echipele au ajuns să oprească alimentarea și să sigileze robinetul de branșament la ora 09:18. În dimineața zilei următoare, 17 octombrie, la ora 08:44, a fost raportată din nou prezența mirosului de gaz, iar echipele au ajuns la locul exploziei chiar în momentul producerii acesteia.

Explozia a fost extrem de puternică, afectând două etaje dintr-un bloc cu opt nivele și provocând prăbușirea parțială a structurii. În urma deflagrației, au murit trei persoane, inclusiv o femeie însărcinată de 24 de ani, iar 13 persoane au fost rănite grav și transportate la diferite spitale din București. Printre răniți se află și doi copii.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, la fața locului fiind prezente peste 300 cadre ale ISU, jandarmi și polițiști. Circulația rutieră în zonă a fost restricționată, iar liceul din apropiere a fost evacuat, cu cursurile desfășurate online pentru o săptămână.

Primarul interimar al Capitalei anunță măsuri de urgență și sprijin pentru victimele exploziei din Rahova: „A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur"

Blocul din București, unde a avut loc o explozie care a ucis trei oameni, va fi demolat, arată un raport ISC
Știri România 20:37
Blocul din București, unde a avut loc o explozie care a ucis trei oameni, va fi demolat, arată un raport ISC
Mii de pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă
Știri România 20:04
Mii de pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă
Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic”
Adevarul.ro
Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic”
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
Fanatik.ro
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Financiarul.ro
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Motivul pentru care Maria Constantin nu își dorește un copil cu Robert Stoica. „Asta mi-ar mai trebui. E un pic cam deplasat"
Stiri Mondene 16:45
Motivul pentru care Maria Constantin nu își dorește un copil cu Robert Stoica. „Asta mi-ar mai trebui. E un pic cam deplasat"
Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase"
Stiri Mondene 16:00
Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase"
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
ObservatorNews.ro
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Libertateapentrufemei.ro
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Mediafax.ro
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este distrus de durere! Bărbatul se afla la muncă în timpul tragediei și nici măcar nu bănuia în acele momente că partenera și copilul său s-au stins într-un mod atât de cumplit: „Mi se spun tot
KanalD.ro
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este distrus de durere! Bărbatul se afla la muncă în timpul tragediei și nici măcar nu bănuia în acele momente că partenera și copilul său s-au stins într-un mod atât de cumplit: „Mi se spun tot

Politic

„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%", spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Politică 17:23
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%", spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 17 oct.
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
Fanatik.ro
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift