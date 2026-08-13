Creșterea de 0,6 puncte procentuale reflectă impactul unor factori precum seceta, canicula și evoluțiile din sectorul energetic.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a subliniat că, deși traiectoria inflației rămâne descendentă, ritmul de scădere va fi mai lent decât cel estimat anterior.

„Prognoza noastră arată aşa: scădere rapidă, puternică, a inflaţiei până spre sfârşitul anului, cu fluctuaţii, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegi au introdus, faţă de prognoza anterioară, o uşoară creştere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert: canicula, seceta şi impactul asupra producţiei de electricitate şi, în general, impactul în ceea ce priveşte situaţia energiei în România”, a explicat Isărescu în cadrul unei conferințe.

Pentru finalul anului 2027, BNR prognozează o rată a inflației de 3,4%, în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de estimarea anterioară de 2,9%.

Tot atunci, Isărescu apreciază și o posibilă revenire: „Și, treptat, pe parcursul anului următor, intrăm în ținta de inflație. Scădere treptată a inflației și noi sperăm ca, în lipsa unor factori care pot să schimbe această traiectorie, să ajungem în interiorul țintei în trimestrul IV 2027”, a mai spus acesta.

De asemenea, banca centrală prevede o scădere abruptă a inflației în trimestrul al treilea din 2026, odată cu dispariția efectelor de bază generate de creșterea TVA, accizelor și liberalizarea pieței energiei electrice din vara anului trecut.

Combustibilii contribuie cu 1,1 puncte procentuale la inflația anuală estimată pentru finalul acestui an.

Totodată, BNR atrage atenția asupra unor factori externi și interni care complică prognozele economice, precum criza din Golful Persic, seceta severă din România și creșterea chiriilor administrate de stat.

Proiecțiile actuale se bazează pe ipoteza unei normalizări treptate a contextului geopolitic și economic. În ciuda majorării prognozei, BNR își păstrează încrederea în tendința de scădere a inflației.

Datele prezentate arată că rata anuală a inflației, care în prezent se situează la aproximativ 10,4%, ar urma să scadă semnificativ până la 6%, pe măsură ce efectele statistice ale scumpirilor din trecut se disipă. Totuși, banca centrală subliniază că evoluția rămâne condiționată de factori imprevizibili.

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