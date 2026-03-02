Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Donald Trump, se confruntă cu critici după ce a fost văzută purtând un dispozitiv electronic de fitness lângă președintele american în timpul începerii bombardamentelor în teritoriul iranian.

Unii internauți au crezut inițial că Susie Wiles purta un Apple Watch, dar s-a stabilit în cele din urmă că purta la încheietura mâinii drepte o brățară electronică Whoop, concepută pentru a monitoriza diferite valori corporale legate de sănătate.

Unii o acuză pe Wiles de încălcarea protocolului de securitate, întrebându-se cum o brățară electronică de fitness cu capacități Bluetooth ar putea ajunge într-un cadru atât de sensibil. În opinia lor, dispozitivul ar putea fi infiltrat de la distanță și folosit pentru a-l spiona pe președinte în timpul operațiunii militare ultrasecrete.

„Îmi place @WHOOP-ul meu (și l-am recunoscut imediat în fotografia cu Susie Wiles)”, a comentat Brian Stelter de la CNN.

CEO-ul Whoop, Will Ahmed, a explicat că dispozitivul „nu include microfon, GPS sau capacitate celulară de niciun fel”. El a adăugat că brățara se află de mult timp pe lista dispozitivelor electronice personale aprobate de Agenția Națională de Securitate (NSA).

Casa Albă a apărat-o, de asemenea, pe Susie Wiles, spunând pentru Daily Mail că dispozitivele Whoop sunt „sigure” și aprobate de NSA pentru a fi purtate în timpul briefingurilor cu informații ultrasecrete.

Un alt internaut a remarcat că, deși unele dispozitive sunt aprobate de NSA pentru utilizări securizate limitate, majoritatea agențiilor de informații interzic strict accesul cu dispozitive portabile personale cu Bluetooth – inclusiv ceasuri inteligente și brățări de fitness – în „Situation Room”.

Alții au criticat Casa Albă pentru lansarea atacului asupra Iranului de la reședința lui Trump din Palm Beach și nu dintr-o cameră securizată din interiorul Casei Albe.

„Președintele tocmai a început un război. Ar trebui să fie în Washington D.C., la fel ca și echipa sa” de securitate națională, a subliniat Tom Nichols, corespondent la The Atlantic.

„«Situation Room» (de la Mar-a-Lago – n.r.) nici măcar nu are pereți”, ci „doar draperii atârnate de niște grinzi de tavan”, unde „oamenii pot să vadă și să audă ce se întâmplă”, a denunțat un alt internaut.

