Bardot, care locuiește într-o zonă izolată de lângă Saint-Tropez, a fost spitalizată în urmă cu 3 săptămâni la spitalul privat Saint-Jean din Toulon.

Actrița a suferit „o intervenție chirurgicală în cadrul unei boli grave”.. Deși se așteaptă ca actrița să fie externată în câteva zile, medicii consideră că starea sa rămâne „preocupantă”.

În 2023, BB fusese internată în aceeași unitate medicală privată cu insuficiență respiratorie.

Bardot este un adevărat simbol al cinematografiei franceze. În cei 21 de ani de carieră, ea a jucat în 45 de filme și a înregistrat peste 70 de cântece. Din 1973, Bardot s-a dedicat în întregime fundației sale pentru protecția animalelor.

În ciuda vârstei înaintate, Brigitte Bardot a rămas activă. În septembrie, ea a lansat o amplă campanie în favoarea adopției animalelor. De asemenea, recent a publicat „BBcédaire”, o carte autobiografică scrisă între 2020 și 2025.



