Brigitte și Ilie Năstase sunt ca într-un roller coaster deși se află într-un proces de divorț care va începe să se definitiveze în toamnă. De la aventurile de care fostul tenismen este acuzat că le-a avut în timpul căsătoriei, s-a ajuns la aventura pe care bruneta a recunoscut-o public, pe pagina de Facebook.

Potrivit Click, o sursă din anturajul lui Brigitte a făcut lumină cu privire la cine a fost bărbatul cu care femeia l-a înșelat pe Ilie.

“Brigitte l-a cunoscut prin februarie-martie pe Cătălin. Pot să spun că l-a iubit foarte mult, pentru că este un suflet foarte bun, sensibil, protector, iar ea avea nevoie de acest ‘tratament’ în perioada respectivă. După ce stai ani întregi cu Ilie, care te jignește în toate chipurile și te rănește, ai nevoie de cineva care să te trateze că pe o prințesă. Cam asta a făcut Cazacu, și de-aia trag femeile la el. Se întreabă toate de ce sar femeile pe el, că nu e vreun milionar și nici vreun frumos. Uite, pentru că e un tip care încă mai ştie ce sunt sentimentele, în lumea bărbaților dominată de material și interese. Idila lor a ținut până în mai, anul trecut, și se vedeau pe ascuns. La un moment dat, ea s-a împăcat cu Ilie și a rărit-o cu Cătălin. Prietenele ei știau de această relație", a declarat persoana pentru Click.

Nu a întârziat să apară răspunsul lui Brigitte, care a publicat pe Facebook un mesaj prin care explică tot, dând amănunte despre relația pe care a avut-o, anul trecut, cu Cătălin.

Redăm integral mesajul postat de Brigitte Năstase pe rețeaua de socializare:

Dragi prieteni, stiti ca in urma cu ceva timp, v-am povestit despre faptul ca in urma cu un an, dupa multiplele lovituri care mi le a pregatit viata, faptul ca am trecut singura prin operatia de tumori, apoi am cunoscut o pe Cici, amanta sotului meu, m a determinat sa incerc sa mi refac viata, alaturi de un alt barbat, din Timisoara.

Chiar daca oficial nu eram divortata, am vrut sa simt ca mai am valoare in ochii unui barbat, am simtit ca merit asta.

M am mutat chiar de la Ilie in apartamentul meu din Nordului.

Am inceput acesta relatie in data de 8 februarie. Ca toate inceputurile , a fost frumos, lucru care m-a facut sa imi recapat din nou increderea in mine, sa invat din nou sa zambesc…

Am spus de fiecare data ca acesta idila a tinut pana de 1 mai dar, nu v am dat niciodata amanunte.

Am crezut ca pot exista lucruri care e mai bine sa nu fie spuse. Dar un adevar nu este adevar daca il spui doar pe jumatate. Si lasa loc de interpretari.

In primul rand, baiatul se numeste Catalin, iar relatia noastra s a terminat pentru simplul fapt ca atunci cand am vrut sa aflu mai multe despre el, in aprilie cred, angajand o firma abilitata in asta, mi s a adus la cunostinta ca acesta a inceput sa fie vizitat din cand in cand de o numita Ana, din Petrosani.

Drept pentru care am decis ca este mai bine pentru mine sa ies din aceasta iluzie de a mi reface viata asa .

Dupa aceasta experienta,mi am dat seama ca toti barbatii inseala, ca totusi Ilie nu a facut asta timp de sase ani, si am luat decizia sa incerc sa-mi repar casnicia.

Deoarece, un tabloid de scandal, incerca sa distorsioneze realitatea, folosind poze din telefonul sotului meu, Ilie, telefon pierdut intr un taxi in urma cu zece zile, (noi avand IOS colectiv), mi a intarit decizia ca adevarul este adevar doar in totalitate si asta nu lasa loc de interpretari.