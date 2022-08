Griner ar putea fi eliberată însă mai devreme întrucât oficialii americani și-au manifestat intenția să schimbe cetățeni ruși încarcerați în SUA cu cetățeni americani aflați în închisorile ruse – este vorba despre Griner și fostul pușcaș marin Paul Whelan. La schimb pentru cei doi, SUA îl oferă pe Viktor Bout, un traficant rus de arme condamnat la o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în SUA.

Știrea inițială: Cazul lui Griner, de două ori medaliată cu aur olimpic și vedetă a Asociației Naționale de Baschet a Femeilor (WNBA), este judecat la tribunalul din Khimki, în contextul tensiunilor dintre Moscova şi Washington, ca urmare a războiului din Ucraina.

„Cer ca Griner să fie găsită vinovată şi condamnată la nouă ani şi jumătate de închisoare într-o colonie penitenciară în regim clasic”, a spus procurorul Nikolai Vlassenko, el cerând şi o amendă de 16.000 de euro pentru sportivă.

Verdictul este așteptat astăzi.

Adusă în sala de judecată la încheierea procesului ei, Griner și-a cerut scuze într-un discurs emoționant.

„N-am intenționat niciodată să rănesc pe nimeni, niciodată nu am vrut să pun în pericol populația rusă, nu am intenționat niciodată să încalc nicio lege aici. Am făcut o greșeală și sper că, în hotărârea dumneavoastră, nu îmi veți pune capăt vieții aici”, a spus Griner în instanță, înainte de a izbucni în lacrimi.

FILIERA SPANIOLĂ. Cum prind procurorii pachetele de canabis care vin spre România și de ce substituie ei „marfa" din Spania

„Părinții mei m-au învățat două lucruri importante: unul, să-ți asumi responsabilitățile și doi, să muncești din greu pentru tot ce ai. De aceea am pledat vinovată pentru acuzațiile mele”, a mai spus sportiva.

Griner a fost reținută pe 17 februarie de autoritățile ruse pe aeroportul internațional Sheremetyevo din Moscova, după ce în bagajul ei au fost descoperite urme de ulei de hașiș în cartușul de la vaporizator.

Infracțiunea de contrabandă cu cantități semnificative de substanțe stupefiante se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare în Rusia.

