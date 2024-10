Bruce Springsteen a cântat pentru Kamala Harris și l-a criticat pe Donald Trump, acuzându-l că vrea să fie un tiran | VIDEO

„El nu înțelege această țară, istoria ei sau ce înseamnă să fii profund american”, a spus Springsteen mulțimii de la Stadionul James R. Hallford, lângă Atlanta. Springsteen susține votarea pentru Kamala Harris și Tim Walz.

„Vreau un președinte care respectă Constituția, care nu amenință, ci dorește să protejeze și să ghideze marea noastră democrație, care crede în statul de drept și în transferul pașnic al puterii, care va lupta pentru dreptul femeii de a alege și care dorește să creeze o economie de clasă mijlocie care să servească tuturor cetățenilor noștri. Există un singur candidat în aceste alegeri care deține aceste principii”, a declarat Springsteen.

În timpul concertului său, Springsteen a interpretat „The Promised Land”, „Land of Hope and Dreams” și „Dancing in the Dark”. Springsteen a susținut-o pe Harris într-un videoclip postat pe Instagram la începutul acestei luni.

Kamala Harris a fost însoțită de fostul președinte Barack Obama, la mitingul de lângă Atlanta, în prima lor apariție comună de când actuala vicepreședintă și-a lansat campania prezidențială.

Kamala Harris și Barack Obama, la Atlanta. Foto: Profimedia Images

La evenimentul pentru mobilizarea alegătorilor au participat actorul Samuel L. Jackson, regizorul Spike Lee și actorul Tyler Perry, precum și a senatorii Jon Ossoff și Raphael Warnock.

Campania Kamalei Harris a mobilizat celebrități în ultimele zile, vicepreședintele urmând să participe la un nou miting în Houston, vineri, alături de Beyoncé.

Bruce Springsteen a cântat și pentru campaniile prezidențiale ale lui Hillary Clinton, Barack Obama și John Kerry și l-a susținut pe Joe Biden în ultimul ciclu electoral.

