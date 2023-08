„Acestea au căzut la 3 kilometri de locul prăbușirii, în râul Lodijenka, în apropierea gării Kujenkino. La câteva sute de metri de locul unde a fost găsită coada avionului – presa rusă. Acest lucru ar putea confirma versiunea potrivit căreia avionul s-a rupt în aer”, a scris oficialul ucrainean pe platforma X, fosta Twitter.

The wing and landing gear of Prigozhin’s business jet have been found, Russian media report.



They fell 3 kilometers from the crash site into the river Lodyzhenka, near the railway station Kuzhenkino. A few hundred meters from the place where the tail of the plane was found -… pic.twitter.com/ePAmANd6o7