România, un cvasiparadis fiscal în special pentru capital

În urmă cu mai puțin de două luni, Andrei Mocearov spunea într-un interviu exclusiv Libertatea că, societatea noastră consideră că impozitele și taxele sunt vătămătoare economiei. Și că din cauza acestui concept dominant, România a devenit practic un cvasiparadis fiscal în special pentru capital și pentru cei cu venituri mari.



Premierul Ilie Bolojan a prezentat recent un pachet de măsuri fiscale destinate să reducă deficitul bugetar al României pentru reducerea cheltuielilor.

Astfel, în cazul bugetarilor, pensiile și salariile din sectorul public vor rămâne plafonate și se plafonează și sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Mai mult decât atât, reformele lui Ilie Bolojan privesc și concedieri în rândul bugetarilor. Luni, 30 iunie 2025, anumite structuri finanțate de la bugetul de stat au primit un mesaj în care erau atenționate să reducă numărul de posturi.

„Puțini bugetari raportat la populație, dar destul de multi raportat la total angajați. Avem așadar puțini angajați la privat și care spune povestea liberal – libertariana îi țin în viața pe bugetari.

Unde e buba?

Din ce spune Bolojan et comp, explicit, dar mai ales implicit, problema e pe de o parte că unii nu vor să muncească, stau pe ajutoare sociale, iar pe de altă parte, sunt prea mulți bugetari. Soluția lor are două componente: una e să stimulezi pe leneși să muncească, tăindu-le ajutoarele sociale și a doua să muți bugetari la privat.

De fapt, cauza principală a acestui raport prost bugetari/total angajați este munca masivă la gri și negru.

Soluția e transferul din grupa lucrătorilor nefiscalizati spre grupa lucrătorilor fiscalizați, nu transferul bugetarilor spre privat.

Dar gașca liberalo-liberteriana e captivă antreprenorilor – eroi care chipurile țin toată țara pe spinarea lor. Aceștia nu trebuie supărati și controlați prin creșterea eventuală a numărului angajaților la inspectoratele de muncă.

Iar PSD a trecut în modul abandon total. Nu s-a opus nici măcar la impozitarea cu CASS a pensionarilor (bogații țării de la care trebuie să iei banii sunt pensionarii cu 3000 de lei).

Impozitarea pensionarilor este tot din cauza că gașca nu vrea să-i supere pe antreprenorii-eroi, forțându-i să renunțe la metoda muncii la gri și la negru. De ce să plătească ăștia CASS când ai pensionarii la dispoziție?” – scrie Andrei Mocearov într-o altă postare.

La TVA, România încasează doar 65% din ce ar fi trebuit să încaseze fără evaziune fiscală

De altfel, așa se explică și cum s-a consolidat vasta majoritate pro cota unică, un regim fiscal rudimentar care răspunde prost principalelor obiective ale unei politici fiscale moderne.

El explica atunci că deficitul bugetar e rezultatul veniturilor fiscale foarte mici. „Suntem cu 27% din PIB la 13 puncte procentuale de media UE de 40% din PIB.

La toate categoriile de impozite și taxe, România este sub media UE, pentru unele suntem printre ultimii în UE și încasează mult mai puțin pentru toate categoriile decât media UE.

Elocvent este, de pildă, decalajul la TVA, unde România încasează doar 65% din ce ar fi trebuit să încaseze fără evaziune fiscală. Media UE aici este 95%.”

Rezolvarea problemei deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor e o iluzie periculoasă

Cu toate acestea, discuția publică se concentrează covârșitor pe reducerea cheltuielilor. Oameni de afaceri, economiști, politicieni, jurnaliști declară continuu că singura soluție e scăderea cheltuielilor și reducerea bugetarilor, aruncându-se iresponsabil în spațiul public numere aiuristice de sute de mii de bugetari puși pe liber.

Dincolo de grave lacune privind macroeconomia, toți cei care duc această campanie pentru reducerea cheltuielilor au o problemă majoră de aritmetică. Dintr-un milion și 300 de mii de bugetari, în administrația publică centrală și locală lucrează 450 de mii de oameni, spunea economistul.

Concluzia lui Andrei Mocearov: „Niște calcule simple, de aritmetică elementară, arată că prin punerea pe liber a 20% din administrație, adică 90 de mii, s-ar obține o economie de sub 1% din PIB. Or, nouă ne lipsesc 7 puncte procentuale pentru a reduce deficitul actual de la peste 9% din PIB la sub 3% din PIB, până în 2030. Așadar, rezolvarea problemei deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor e o iluzie periculoasă”.

Aproape 2 milioane de români munceau la negru în 2024

În România munceau la negru 1,9 – 2 milioane de oameni, în 2024, spunea Ionuț Dumitru, economist-șef, Raiffeisen Bank, pentru Hotnews. Potrivit acestuia, cele mai multe persoane angajate la negru sunt în comerț, industria prelucrătoare, construcții și agricultură.

Economistul mai spunea atunci că în România există 12.265.000 de oameni în segmentul 15-64 ani, din care salariați cu carte de muncă doar 5,4 milioane la nivelul anului 2022.

„Mai avem 1,2 milioane la negru, care nu plătesc taxe deloc. Mai sunt 1,1 milioane de patroni, lucrători pe cont propriu, peste 400.000 de șomeri și o populație inactivă de 4 milioane. Din 5,4 milioane care e populația ce are carte de muncă, o parte din ei sunt în sectorul public: 1,2 milioane persoane”, a mai arătat Dumitru.

