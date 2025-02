Când începe vacanța de schi 2025

Conform structurii anului școlar, în luna februarie, elevii beneficiază de o vacanță de o săptămână, care se poate desfășura oricând între 10 februarie și 2 martie. Perioadele exacte au fost stabilite în funcție de deciziile fiecărui inspectorat școlar județean și de către inspectoratul municipiului București, iar prima dintre aceste vacanțe de schi este programată între 10 și 14 februarie.

În prezent, elevii urmează în prezent cel de-al treilea modul al anului școlar 2024-2025, care a început pe 8 ianuarie și care se va încheia într-o zi de vineri 7, 14 sau 21 februarie, în funcție de hotărârile luate la nivel local de autoritățile din educație, în urma consultărilor cu părinții și cu cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ. După ce se va încheia acest modul, toți elevii vor intra în vacanța de schi, care mai este cunoscută și sub denumirea de vacanța mobilă, deoarece nu este comună la nivel național, ci diferă în funcție de fiecare județ în parte.

Perioada a fost stabilită individual de inspectoratele școlare județene și de cel al municipiului București încă din primăvara anului trecut, după consultări cu părinții, cu elevii și cu partenerii instituționali, în conformitate cu prevederile articolului 2, alineatul 2 din același Ordin al ministrului educației, „fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 aprilie 2024, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia”.

În aceste condiții, potrivit informațiilor transmise de către inspectoratele școlare, majoritatea județelor, împreună cu municipiul București, au ales pentru desfășurarea vacanței de schi 2025 intervalul 17-21 februarie. O excepție notabilă în prima jumătate a acestei luni o reprezintă județul Bistrița-Năsăud, acolo unde elevii și copiii de grădiniță vor fi în vacanța de schi în perioada 10-14 februarie. În ultima săptămână a celei de-a doua luni din an, între 24 și 28 februarie, elevii din alte 17 județe vor beneficia de vacanța mobilă, ceea ce contribuie la extinderea sezonului sporturilor de iarnă pentru o bună parte a țării.

Calendarul și harta vacanțelor de schi 2025

Harta vacanțelor de schi din anul școlar 2024-2025, care vor avea loc în luna februarie 2025, a fost publicată pe site-ul ministerului Educației. Conform datelor oferit de inspectoratele școlare județene și al municipiului București, cele mai multe dintre inspectorate școlare din țară, mai precis 22 intre ele, au decis ca vacanța de schi să se desfășoare în a treia săptămână din cea a doua lună a anului, mai exact în intervalul 17-21 februarie. Astfel, potrivit hărții vacanțelor de schi, care este disponibilă pe site-ul Edupedu.ro, mai ales pentru părinții care nu au fost încă anunțați de către școli, primii elevi care vor intra în vacanța de schi în 2025 vor fi cei din județul Bistrița Năsăud, singurul care a optat ca vacanța să aibă loc în perioada 10-14 februarie. Dar, iată cum se prezintă harta vacanțelor de schi în 2025:

10-14 februarie – Bistrița-Năsăud este singurul județ unde vacanța de schi va avea loc în acest interval în 2025;

17-21 februarie – Pentru vacanța de la jumătatea lunii februarie au optat 21 de județe din țară, după cum urmează (în ordine alfabetică): Argeș, Bihor, Buzău, Brăila, Călărași, Cluj, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea. Tot în această perioadă vor avea vacanța de schi și elevii și copii de grădiniță din municipiul București și din județul Ilfov.

24-28 februarie – În ceea ce privește vacanța de la sfârșitul lunii februarie, 18 județe din țară au preferat ca vacanța de schi în acest an să aibă loc în acest interval. Iată care sunt aceste județe: Alba, Arad, Bacău, Botoșani, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Galați, Harghita, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Tulcea.

Harta vacanțelor de schi 2025 în Romania Sursă foto: Edu.ro

Importanța unei organizări flexibile a vacanței de schi

Această organizare flexibilă a vacanței de schi are multiple beneficii. În primul rând, această abordare echilibrată între perioadele de studiu și cele de odihnă contribuie la bunăstarea elevilor și la eficiența procesului educațional. În același timp, prin această organizare prin care vacanțele de schi sunt împărțite pe trei săptămâni are loc o decongestionare a stațiunilor montane în această perioadă aglomerată, mai ales pe pârtii, ceea ce face ca turiștii, fie ei copii sau adulți, să aibă parte de o experiență cât mai plăcută.

De asemenea, turismul local este impulsionat, iar hotelurile și pensiunile din zonele de munte înregistrează o creștere a cererii pentru pachete turistice, contribuind la dezvoltarea economiei locale. În plus, autoritățile urmăresc ca, prin aceste vacanțe, să se încurajeze practicarea activităților sportive specifice sezonului alb. Astfel, mai mulți copii și adolescenți din toată țara au ocazia să se inițieze în tainele schiului sau ale altor sporturi de iarnă, promovând un stil de viață sănătos.

Calendarul vacanțelor școlare în 2025

După vacanța de schi, elevii se vor întoarce în bănci pentru a parcurge cursurile celui de-al patrulea modul școlar, care va începe într-o zi de luni, pe 17 februarie, 24 februarie sau 3 martie a.c., în funcție de deciziile inspectoratelor școlare județene și cel al municipiului București. Acest modul se va desfășura până pe 17 aprilie 2025.

Următoarea vacanță școlară va avea o săptămână și este programată între 18 și 27 aprilie. Cel de-al cincilea și ultim modul de cursuri din anul școlar 2024-2025 va începe pe data de 28 aprilie și se va întinde până pe 20 iunie 2025, aflăm de pe site-ul oficial al Ministerului Educației și Cercetării. A doua zi va începe vacanța de vară, care se va încheia pe 7 septembrie.

În acest fel, structura actualului an școlar menține flexibilitatea perioadelor de vacanță, adaptându-se nevoilor sistemului educațional, cât și celor din industria turistică. Pentru clasele I-VIII, anul școlar în curs are în total o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se va termina la data de 13 iunie 2025. În schimb, pentru elevii de clasa a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia la data de 6 iunie 2025, anul școlar are o durată de 34 și, respectiv 37 de săptămâni.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, exceptând clasele prevăzute la lit. a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 iunie 2025. În sfârșit, pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare. Următorul an școlar, 2025-2026, va debuta în ziua de 8 septembrie 2025.

Structura anului școlar 2024-2025

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.694/2024, structura anului școlar 2024-2025 a fost organizată după cum urmează:

Perioade de cursuri:

de luni, 9 septembrie 2024, până vineri, 25 octombrie 2024;

de luni, 4 noiembrie 2024, până vineri, 20 decembrie 2024;

de miercuri, 8 ianuarie 2025, până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025, sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025, sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025;

de luni, 28 aprilie 2025, până vineri, 20 iunie 2025;

Perioade de vacanțe:

de sâmbătă, 26 octombrie 2024, până duminică, 3 noiembrie 2024;

de sâmbătă, 21 decembrie 2024, până marți, 7 ianuarie 2025;

o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie-2 martie 2025;

de vineri, 18 aprilie 2025, până duminică, 27 aprilie 2025;

de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025.

