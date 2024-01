Lifestyle Curiozități despre luna februarie de Mihai Morcovescu . Actualizat Luni, 15 ianuarie 2024, 11:55

Calendarul, cu diviziunile timpului pe zile, săptămâni și luni, reprezintă o manifestare complexă a felului în care oamenii își organizează și își măsoară timpul. După cum știm cu toții, un an are 365 de zile, conform calendarului gregorian, însă, în realitate, durata de care planeta Pământ are nevoie pentru a orbita complet în jurul Soarelui este mai mare. În acest fel, o dată la patru ani, în calendar apare o zi în plus, care ne oferă așa-numitul an bisect, așa cum este cazul lui 2024. Această zi se adaugă în luna februarie care, astfel, odată la patru ani, are 29 de zile în loc de 28.