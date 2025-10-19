Când ar urma să fie demolat blocul din Rahova, unde a avut loc explozia

Primăria Capitalei va începe luni demersurile pentru demolarea blocului afectat de explozia din Rahova, după cum a anunțat primarul interimar. Potrivit News.ro, Stelian Bujduveanu a explicat că va contacta o firmă specializată în demolări.

În raportul realizat de ISC se precizează clar faptul că etajele superioare ale blocului trebuie să fie dărâmate pentru că imobilul s-ar putea prăbuși. Întrebat când ar putea începe demolarea blocului din Sectorul 5, Stelian Bujduveanu a explicat:

„Începând de mâine, noi contractăm o firmă specializată pentru că nu avem firma noastră proprie cu care să facem o astfel de lucrare. Avem raportul ISC-ului, care spune că o parte din imobil trebuie desfăcută, etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul, dar noi putem intra abia după ce ni se predă din partea anchetatorilor. Până când nu ne lasă Poliția, noi nu putem intra în acel imobil”, a spus primarul interimar.

Demolarea efectivă va începe doar după ce anchetatorii vor preda imobilul autorităților locale.

Ce se va întâmpla cu Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”

Liceul Bolintineanu a fost avariat în timpul deflagrației. Suflul exploziei a fost atât de puternic, în cât a spart ferestrele sălilor de clasă, iar o parte dintre elevii aflați la ore la Dimitrie Bolintineanu au fost răniți. Clădirea, aflată în apropierea blocului care a explodat, va necesita reparații.

Primăria Sectorului 5 va fi responsabilă de punerea în siguranță a clădirii și înlocuirea geamurilor.

„Cred că poate, într-o perioadă destul de scurtă, Sectorul 5 să-l pună în funcție. Dacă nu au acceptul experților să reînceapă școala, copiii vor fi relocați în alte unități de învățământ, în Sectorul 5”, a mai declarat Stelian Bujduveanu.

În cazul în care experții nu vor aproba reluarea cursurilor, elevii vor fi relocați temporar în alte unități de învățământ din Sectorul 5. În prezent, elevii de la Dimitrie Bolintineanu au trecut în sistem online pentru o săptămână, după ce unele dintre sălile de clasă au fost distruse în timpul exploziei.

Ce arată raportul ISC cu privire la blocul din Rahova care a explodat vineri

Blocul din București în care, pe 17 octombrie 2025, a avut loc o explozie devastatoare ce a ucis trei persoane și a rănit alte 20, va fi demolat, arată un raport al ISC. Imobilul de opt etaje, situat în cartierul Rahova, a fost afectat atât de grav, încât nu mai îndeplinește cerințele legale de rezistență și stabilitate, iar continuarea utilizării lui ar prezenta riscuri majore.

„Imobilul afectat nu mai îndeplinește cerința fundamentală de calitate rezistență mecanică și stabilitate prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, și prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor penale și adoptarea soluțiilor tehnice definitive.

Se impun măsuri de restricționare a accesului în clădire și pe un perimetru de 30.00m în jurul imobilului avariat, precum și măsuri de punere în siguranță prin demolarea etajelor superioare pe zona avariată, utilizând tehnologii care să permită intervenția din exterior, în deplină siguranță”, arată raportul Inspectoratului de Stat în Construcții.

Măsurile de sprijin pentru locatarii din blocul afectat de explozie

În prezent, autoritățile au intervenit și au luat măsuri pentru sprijinirea victimelor, dar și pentru stabilizarea zonei și curățarea resturilor rezultate în urma exploziei. S-au îndepărtat mașinile afectate și alte resturi, pentru a reduce riscurile în zonă. Aproximativ 100 de persoane au fost cazate într-un hotel pus la dispoziție de municipalitate. Primăria se pregătește să ofere apartamente proprii pentru cazarea pe termen mediu și lung a familiilor afectate.

„Ne pregătim alături de ONG-uri, cu apartamentele proprii ale municipiului București, să le punem la dispoziție, pentru ca aceste familii să aibă unde să locuiască și să trăiască pentru o perioadă medie și lungă de timp”, a explicat primarul interimar.

Aproximativ 350 de locatari au beneficiat de consiliere psihologică oferită de autorități, pentru a face față traumei cauzate de incident, a mai anunțat primarul interimar al Capitalei.

Locatarii blocului din Rahova au la dispoziție trei variante prin care pot fi relocați

Autoritățile au alocat un fond de urgență de 2,9 milioane de lei pentru a asigura cazare temporară în hoteluri pentru aproximativ 320 de persoane, pentru o perioadă de până la 7 zile. Locatarii blocului din Rahova, unde a avut loc explozia, au la dispoziție trei variante prin care pot fi relocați.

Aceștia vor fi mutați în locuințe aflate în fondul locativ al Primăriei Capitalei sau vor primi sprijin financiar pentru plata chiriei în alte spații.

De asemenea, li se acordă un ajutor financiar de 1.500 de lei pentru fiecare membru al familiei a cărei locuință a devenit inutilizabilă. Autoritățile asigură hrana, produse de igienă, consiliere psihologică pentru familii și copii, precum și alte forme de asistență socială și umanitară. Accesul în bloc este restricționat pentru siguranță, iar o rază de 30 de metri în jurul imobilului este securizată.

Allianz-Țiriac va plăti despăgubiri integrale de 2 milioane de euro clienților din bloc

Allianz Țiriac va plăti despăgubiri integrale în valoare de 2 milioane de euro clienților afectați de explozia care a avut loc pe 17 octombrie 2025 într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova.

Asigurătorul Allianz Țiriac recunoaște responsabilitatea și acoperă integral prejudiciile suferite de locatarii afectați. Autoritățile au evacuat complet zona, iar 200 de locatari au fost cazați temporar în hoteluri puse la dispoziție de Primăria Capitalei.

Filmul exploziei din Rahova, unde trei persoane au murit

Filmul exploziei din Rahova, unde trei oameni au murit, a început încă de joi, 16 octombrie 2025, atunci când locatarii au sesizat mirosul de gaze de pe scară și au anunțat furnizorul. După ce locatarii au anunțat problemele la Distrigaz, echipele de intervenție au întrerupt alimentarea cu gaze și au sigilat branșamentul, însă sigiliul a fost ulterior rupt, ceea ce a permis reapariția scurgerii de gaz.

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la ora 8:44, s-a produs o deflagrație puternică la nivelul etajelor 5, 6 și 7 ale blocului cu opt etaje, care a distrus pereți și plafoane, a spulberat geamurile și a provocat prăbușirea tavanului dintre etaje.

Bilanțul victimelor după explozia din Rahova: trei persoane au murit, alte 20 au fost rănite

În urma exploziei puternice din Sectorul 5, trei persoane au murit, inclusiv o tânără însărcinată, și alți 20 oameni au fost răniți, dintre care 13 în stare gravă.

Salvatorii au intervenit prompt, într-un plan roșu de intervenție, evacuând sute de persoane și acordând primul ajutor victimelor surprinse în dărâmături. Ancheta penală continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și responsabilităților.​

