Imagini dramatice surprind distrugerile și panica din fața blocului.

Iată cum s-au petrecut evenimentele pas cu pas:

  • Joi, 16 octombrie 2025, ora 08:22 Oamenii au sunat la 112 încă de dimineașă pentru a anunța scurgerile și mirosul de gaze. Serviciul de Telecomunicații Speciale spune că apelul la 112 a fost efectuat la ora 8:22.
  • Joi, 16 octombrie, ora 07:08 – Distrigaz Rețele Sud primește sesizarea privind miros de gaz într-un bloc din București.
  • Joi, 16 octombrie Serviciul de Telecomunicații Speciale spune că apelul la 112 a fost efectuat la ora 8:22.
  • Joi, 16 octombrie, ora 09:18 – Echipele Distrigaz ajunse la fața locului confirmă prezența gazului și opresc alimentarea închizând electrovalva apoi robinetul de branșament este sigilat.
  • Vineri, 17 octombrie, ora 08:44 – Este raportat din nou miros de gaz. Echipele Distrigaz sosesc în momentul în care are loc explozia.
  • Deși Distrigaz susține că a găsit sigiliul rupt, nu au prezentat nicio dovadă în acest sens, existând chiar dubii că echipele au mai ajuns să verifice instalația
  • Vineri, ora 09:08, prin apel la numărul de urgență 112 a fost semnalată o explozie puternică produsă într-un imobil de tip P+8 situat în municipiul București.
  • Vineri, ora 09.15: Primele echipaje de intervenție au ajuns la locul evenimentului, timpul de răspuns fiind de șapte minute, urmate, în dinamică, de alte forțe de intervenție, astfel încât la locul exploziei au fost prezente 300 de cadre ale ISU BIF, 125 de jandarmi și 72 de polițiști din cadrul DGPMB. De asemenea, două echipe canine din cadrul IGSU au intervenit pentru identificarea victimelor surprinse sub dărâmături.
  • Vineri, ora 09:18 La nivelul Municipiului București a fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar la ora 09:18 a fost constituită Grupa Specială de Coordonare la nivelul DGJMB.
  • Inspectoratul de Stat în Construcții a realizat o evaluare de specialitate la fața locului, concluzionându-se că există risc de prăbușire.
  • Pentru siguranța populației, circulația rutieră este restricționată pe Calea Rahovei, de la Petre Ispirescu până la ieșirea spre rondul „Alexandria”, precum și pe strada Buzoieni, către Calea Rahovei.
  • Începând cu ora 10:00, restricțiile au fost extinse pe Calea Rahovei între Șoseaua Progresului și Piața Rahovei. Cetățenii sunt rugați să evite zona, să nu blocheze căile de acces pentru autospeciale și să urmeze cu strictețe indicațiile forțelor de ordine și ale echipajelor de intervenție.
  • Ora 12:00 Circulația tramvaielor este reluată.
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Recomandări
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Ce știm cu exactitate

În urma exploziei produse ca urmare a unei scurgeri de gaze, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit. Inițial, autoritățile au găsit două victime decedate, iar a treia victimă, respectiv o tânără în vârstă de 24 de ani, însărcinată, a fost găsită după câteva ore de la explozie.

Știm și că oamenii au sunat la 112 încă de joi, 16 octombrie, pentru a anunța scurgerile și mirosul de gaze, iar vineri dimineața au reluat apelurile la 112 și către Distrigaz. O echipă Distragaz și una de pompieri s-au deplasat la fața locului vineri dimineață în jurul orei 9.

Tramvaiul 32 este pe șine în zona Rahova, unde a avut loc o explozie soldată cu morți vineri dimineața, traseul este deviat, iar la fața locului este lume multă, poliție și pompieri, București, 17 octombrie 2025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Ce nu este clar

În primul rând, nu știm cum și de unde a avut loc scurgerea de gaz. Deși echipa Distrigaz care s-a deplasat joi la blocul amintit spune că a îndeplinit procedura cerută și a oprit alimentarea cu gaz de la electrovalvă sigilând robinetul, scurgerile de gaze au continuat în noapte de joi spre vineri dimineața când au fost sunați din nou.

Distrigaz susține că echipa trimisă vineri dimineață ca să verifice scurgerile de gaze a constatat că sigiliul de pe robinetul de gaz fusese rupt. Distrigaz nu prezintă însă nicio dovadă în acest sens. Mai mult, cronologia nu pare să susțină această variantă.

Deci, de unde provenea gazul daca echipa Distrigaz chiar a iprimat joi alimentarea cu gaz a blocului?

Cine a rupt sigiliul pus de Distrigaz? A fost acest sigiliu rupt și dat drumul la gaz? Cine a făcut asta? cine avea acces la echipamentul Distrigaz din bloc?

