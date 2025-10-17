Măsurile luate de Primăria București după explozia din Rahova

Sute de familii au rămas fără adăpost după explozia care a avut loc vineri dimineața în Rahova. Peste 500 de oameni au nevoie de cazare, iar Primăria Municipiului București a anunțat un plan de urgență pentru a gestiona situația.

„Nicio persoană afectată nu va rămâne fără adăpost. Nicio familie nu va fi lăsată pe stradă”, anunță reprezentanții PMB. Planul de intervenție are două etape principale:

Etapa I: Cazare de urgență – În primul rând, toate persoanele evacuate vor fi cazate în hoteluri pe cheltuiala Primăriei Capitalei. Această măsură va asigura condiții decente de trai și siguranță pentru familiile afectate în acest weekend.

Etapa II: Soluții pe termen lung – Începând de luni, autoritățile vor pune la dispoziție locuințe din fondul locativ al Municipiului București și al sectoarelor Capitalei. Aceste apartamente vor oferi standarde ridicate de locuire.

Primăria va plăti chiria pentru oamenii rămași fără locuințe în urma exploziei

Primăria Municipiului București a convocat o ședință extraordinară a Consiliului General pentru a aproba plata chiriei pe o perioadă nedeterminată pentru persoanele care nu pot fi cazate imediat în apartamentele municipalității. Primele imagini din blocul din Rahova arată dezastrul care a rămas în urma exploziei. Apartamentele au fost complet distruse, iar pereții exteriori ai blocului s-au prăbușit.

Reprezentanții Primăriei Municipiului București sunt prezenți în punctul de comandă unic organizat de ISU București-Ilfov. Aceștia vor oferi sprijin persoanelor evacuate pentru obținerea documentelor de identitate pierdute și facilitarea cazării de urgență.

Familiile cu copii și persoanele vârstnice vor avea prioritate la cazare. Primăria Capitalei se angajează că „Până în această seară, nicio familie nu va rămâne pe străzi – toate vor fi cazate corespunzător în hoteluri din București, pe cheltuiala Primăriei Capitalei”.

Măsuri de siguranță implementate în jurul blocului din Sectorul 5

În jurul imobilelor afectate a fost instituit un perimetru de siguranță, asigurat de ISU București-Ilfov, Poliția Română, Poliția Locală a Municipiului București și Poliția Sectorului 5. Accesul în clădiri este strict interzis, inclusiv pentru recuperarea bunurilor personale.

Distrigaz susține că a oprit și joi gazele din blocul din Rahova și spun că cineva ar fi rupt sigiliul. Începând de luni, Distrigaz va fi obligată să adopte măsuri stricte privind sigilarea și monitorizarea instalațiilor, pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

„Dorim să îi asigurăm pe toți cetățenii afectați de această tragedie că Primăria este alături de ei și nu îi va lăsa fără sprijin. Avem la dispoziție fondul de rezervă pentru acordarea de ajutoare financiare acolo unde este nevoie, având în vedere că, din acest moment, accesul în locuințele afectate este interzis”, a mai transmis Primăria Municipiului București.

