Allianz-Țiriac va plăti 2 milioane de euro pentru clienții din blocul din Rahova

În urma exploziei din cartierul bucureștean Rahova, Allianz-Țiriac, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România, a luat măsuri imediate pentru a sprijini clienții afectați. Potrivit unui comunicat al companiei, citat de Adevărul, echipa de call center a contactat proactiv toți clienții din blocul din Rahova care va fi demolat, pentru a evalua situația și a facilita deschiderea rapidă a dosarelor de daună.

Compania a confirmat existența a 9 locuințe asigurate facultativ în imobilul afectat și 27 în total în zona vizată. Valoarea totală asigurată a locuințelor acoperite de polițe facultative Allianz-Țiriac este de aproximativ 2 milioane de euro.

Despăgubirile acordate pentru clienții din blocul din Rahova și zonele învecinate

Allianz-Țiriac a anunțat că va achita integral despăgubirile pentru toți clienții cu polițe active. Clienții cu polița My Home pot beneficia de acoperirea costurilor pentru cazare temporară, pentru o perioadă de până la 90 de zile, în limita a 500 de euro pe lună, pe baza documentelor justificative.

„Prioritatea noastră acum este să fim alături de oamenii afectați, cu soluții rapide și sprijin concret în aceste momente dificile.

Echipele noastre au acționat imediat pentru a contacta toți clienții din zonă, a evalua pagubele și a facilita accesul la despăgubiri, inclusiv la cazare temporară acolo unde este nevoie”, a declarat Daniela Covăcescu, director de operațiuni al Allianz-Țiriac Asigurări.

Cum se va realiza constatarea daunelor în blocul din Rahova

Compania gestionează procesele de constatare atât online, cât și în teren. Pentru daunele minore, constatările pot fi realizate online prin intermediul unui formular de notificare, unde clienții pot încărca fotografii. În cazul daunelor complexe, evaluările vor fi efectuate imediat ce autoritățile vor permite accesul în siguranță.

Importanța asigurărilor facultative

Allianz-Țiriac subliniază importanța asigurărilor facultative complementare asigurării obligatorii PAD. Aceste polițe oferă o protecție completă pentru locuințe, acoperind nu doar exploziile, ci și dezastre naturale, incendii, accidente, furturi sau daune provocate neintenționat altor persoane.

Potrivit sursei citate de Adevărul, asigurările facultative de la Allianz-Țiriac suplimentează asigurarea obligatorie PAD, care acoperă doar riscurile de cutremur, inundații și alunecări de teren. Aproximativ 300.000 de locuințe din România sunt protejate prin asigurările facultative oferite de companie.

Un bloc în care s-a produs o explozie și prezintă avarii majoreIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Blocul care a explodat în București a fost evacuat în totalitate

Autoritățile au evacuat complet clădirea, declarând-o cu risc de colaps, iar locatarii au fost cazați temporar în hoteluri, cu opțiunea de a beneficia de sprijin financiar pentru închirierea unor locuințe pe termen nedeterminat.

Primăria Capitalei a alocat un ajutor financiar de 2,9 milioane lei pentru sprijinirea celor afectați, inclusiv pentru cazare temporară, plata chiriei, asistență socială și consiliere psihologică. Decizia privind demolarea imobilului a fost luată, iar ancheta pentru stabilirea cauzelor exploziei este în desfășurare. În total, trei persoane au decedat, iar mai multe au fost rănite în urma deflagrației.

Ce măsuri au luat autoritățile din București

Autoritățile locale din București au implementat mai multe măsuri de sprijin pentru locatarii afectați de explozia din blocul din Rahova, sector 5.

În prima fază, peste 100 de persoane au fost cazate în hoteluri puse la dispoziție de municipalitate pentru a asigura condiții decente în perioada imediat următoare. Pentru etapa a doua de relocare, locatarii blocului care a explodat în București au la dispoziție trei opțiuni: pot alege chirii pe piața liberă, pot fi relocati în apartamente puse la dispoziție de organizații non-guvernamentale sau în locuințe din fondul Primăriei Municipiului București sau al primăriilor de sector.

Primăria Capitalei oferă un ajutor financiar lunar de 1.500 lei pentru fiecare persoană afectată, banii fiind alocați pentru plata chiriei și asigurarea traiului până la finalizarea reconstrucției sau consolidării blocului. Accesul în imobil este restricționat, permis doar pentru recuperarea bunurilor personale, supravegheat de poliție. De asemenea, autoritățile monitorizează permanent starea clădirii și continuă ancheta tehnică pentru cauzele exploziei. Toate costurile relocării sunt suportate de municipalitate, cu scopul de a asigura protecția și condiții decente locatarilor care au rămas fără locuințe funcționale.

