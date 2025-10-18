UPDATE, ora 12.40: Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că peste 80 de persoane au fost cazate temporar în hoteluri.

Începând de luni, autoritățile se confruntă cu provocarea de a găsi soluții de cazare pe termen mediu și lung pentru aproximativ 400 de locatari afectați. Bujduveanu a declarat: „Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie pe termen mediu şi pe termen lung.”

Primăria Capitalei are în vedere două opțiuni pentru relocarea familiilor afectate:

  1. Spații proprii ale municipiului București
  2. Închirierea de locuințe de pe piața liberă

Pentru a doua variantă, Consiliul General a aprobat un buget de aproape 3 milioane de lei.

Bujduveanu a discutat cu premierul Ilie Bolojan, care a asigurat că Guvernul va sprijini Primăria Capitalei în găsirea de soluții pentru cazarea celor afectați. Conform News.ro, primarul interimar a subliniat: „Nu avem în acest moment aceste informaţii, am vorbit cu primul ministru şi Guvernul României va ajuta Primăria Capitalei ca să găsim o soluţie, în orice situaţie, aceşti oameni nu vor rămâne pe străzi.”

În scara unde a avut loc deflagrația, accesul este interzis din cauza riscurilor. În imobilele vecine, locatarii pot intra însoțiți de autorități pentru a-și recupera bunurile esențiale.

Știre inițială: 286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic în urma incidentului. Echipele Primăriei Capitalei și DGASMB continuă să ofere sprijin direct celor afectați. S-au desfășurat 200 de ședințe de consiliere psihologică pentru a ajuta victimele să facă față traumei.

66 de persoane, inclusiv 3 copii și 11 vârstnici, sunt cazate în unități hoteliere partenere. Primăria a anunțat că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin. Bujduveanu a subliniat: „A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur. Toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, suport medical și ajutor logistic pentru refacerea documentelor și bunurilor esențiale.”

O linie telefonică de sprijin (021.9524) rămâne activă permanent pentru cei care au nevoie de ajutor sau informații. S-au înregistrat 118 apeluri pentru informații și îndrumare. Primarul interimar îndeamnă cetățenii să apeleze pentru sprijin imediat.

Echipele PMB și DGASMB evaluează în continuare locuințele afectate pentru a identifica nevoile și a oferi soluții rapide. Bujduveanu a mulțumit partenerilor instituționali și organizațiilor implicate, inclusiv Habitat for Humanity România, World Vision România, Crucea Roșie Română și Asociația Salvați Copiii.

„Rămânem prezenți. Vom fi în teren atât timp cât este nevoie. Oamenii trebuie să știe că nu sunt singuri și că sprijinul continuă până când fiecare familie își va recăpăta siguranța și stabilitatea”, a declarat Bujduveanu.

Autoritățile locale continuă să monitorizeze situația și să ofere asistență celor afectați de explozie.

O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, dar în interiorul imobilului.

Mai mulți elevi de la Liceul Bolintineanu din București, de pe Calea Rahovei, precum și profesori, au fost tăiați de geamurile sparte de explozia produsă într-un bloc din apropiere. Explozia din blocul din Rahova, în București, a avut loc la ora 10.00, atunci când elevii și profesorii se aflau în clase.

O explozie puternică a zguduit vineri un bloc din Sectorul 5 al Bucureștiului, lăsând în urmă trei victime și 15 răniți.


