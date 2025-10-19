În ce stare este clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” după explozia din București

Expertiza Inspectoratului de Stat în Construcții a relevat că un stâlp din clădirea liceului a fost grav afectat. Din acest motiv, elevii nu pot învăța în incinta școlii în această perioadă. Liceul are 1.638 de elevi, dintre care aproximativ 700 învață dimineața, iar restul după-amiază.

Reamintim că suflul exploziei din blocul din Rahova a fost atât de puternic, încât a avariat grav și clădirea liceului aflat în vecinătate. Elevii și profesorii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu au fost tăiați de sticla geamurilor sparte chiar în sălile de clasă.

Unde ar putea fi mutați elevii de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București

Elevii Liceului Dimitrie Bolintineanu din București ar putea fi relocați în sectoarele învecinate din cauza unor probleme structurale. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat această posibilitate vineri seara, într-un interviu la Digi24.

„Săptămâna viitoare s-a dispus ca toți copiii să fie mutați în online, iar în perioada următoare o să evaluăm cât de repede putem interveni cu forțe proprii sau echipe ale subcontractorilor pentru a remedia rapid acest liceu și apoi copiii să intre”, a declarat Stelian Bujduveanu.

În cazul în care reparațiile nu pot fi efectuate rapid, primarul interimar a menționat că au fost purtate discuții cu primarii de sector pentru a găsi spații alternative în sectoarele 4 sau 6.

Elevii vor trece în regim online pentru o săptămână

Momentan, elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu vor trece în sistem online pentru o săptămână. Având în vedere tragedia petrecută vineri în Rahova.

Decizia a fost anunțată și de Andrei Nistor, prefectul Capitalei. Măsura a fost luată pentru siguranța elevilor, iar în acest timp se fac evaluări și se planifică intervențiile necesare.

Explozia din Rahova a provocat distrugeri semnificative în clădirea liceului

Explozia din Rahova s-a petrecut în timpul orelor de curs, când elevii și profesorii se aflau în clase la Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în apropiere. În urma deflagrației, geamurile sălilor de clasă au fost sparte, iar bucăți de moloz au căzut pe podea, cauzând răni ușoare pentru 10 elevi, care au primit îngrijiri medicale la școală și au fost ulterior predați părinților.

Clădirea liceului a fost evacuată la acel moment, la recomandarea echipelor ISU, iar cursurile continuă în regim online până la confirmarea siguranței clădirii.

Ce măsuri au luat autoritățile pentru persoanele evacuate din blocul din Rahova

După explozia din blocul din Rahova, în care trei persoane au murit și alte 20 au fost rănite, autoritățile au decis evacuarea imediată a locatarilor din imobil, declarând clădirea ca fiind cu risc ridicat și neutilizabilă.

Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, convocat de prefectul Capitalei Andrei Nistor, a discutat direct cu locatarii pentru a le oferi informații și sprijin. În prima fază, peste 100 de persoane au fost cazate în hoteluri puse la dispoziție de municipalitate pentru a asigura condiții decente.

Pentru perioada următoare, locatarii au trei opțiuni de relocare: pot alege chirii pe piața liberă, apartamente puse la dispoziție de organizații non-guvernamentale sau locuințe din fondul Primăriei Capitalei și al primăriilor de sector.

Primăria a alocat un sprijin financiar de 1.500 lei pentru fiecare persoană afectată, iar accesul în bloc rămâne restricționat, fiind permis doar pentru recuperarea bunurilor personale, însoțiți de poliție.

