De la stânga, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha, șeful biroului prezidențial ucrainean Andriy Yermak și ministrul ucrainean al apărării Rustem Umerovto, au o întâlnire cu oficiali americani, la Jeddah, Arabia Saudită, marți, 11 martie 2025. From left, Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha, Ukrainian Head of Presidential Office Andriy Yermak, and Ukrainian Minister of Defense Rustem Umerovto, hold a meeting with US officials, in Jeddah, Saudi Arabia, Tuesday, March 11, 2025.,Image: 974582118, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required. POOL PHOTO, Model Release: no