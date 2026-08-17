Cât câștigă un zugrav sau un instalator în Norvegia

Pablo González este un muncitor spaniol în construcții care a decis să plece din țara sa în urmă cu aproximativ 15 ani, pentru a lucra în Norvegia. „Sectorul construcțiilor funcționează foarte bine aici”, explică spaniolul într-un videoclip publicat pe YouTube.

Potrivit acestuia, aproximativ 250.000 de persoane lucrează în sectorul construcțiilor din Norvegia, reprezentând aproximativ 8% din totalul forței de muncă a țării. În cei aproape 15 ani petrecuți în Norvegia, Pablo spune că a observat o dezvoltare importantă a infrastructurii, atât în ceea ce privește drumurile și căile ferate, cât și piața locuințelor.

Pablo González a prezentat salariile din construcții în funcție de diferite categorii profesionale. În categoria muncitorilor de pe șantier intră, printre alții, instalatorii, zugravii și operatorii de macarale.

Un zugrav poate câștiga aproximativ 3.600 de euro brut pe lună, potrivit estimării prezentate de Pablo. Pentru instalatori, venitul ajunge la aproximativ 4.100 de euro brut pe lună, iar operatorii de macarale pot câștiga aproximativ 4.400 de euro pe lună, aceeași sumă putând fi obținută și în unele posturi de operatori de utilaje grele, scrie publicația El Espanol.

6.400 de euro pentru ingineri și manageri de proiect

Pentru funcțiile intermediare, printre care se numără arhitecții, managerii de proiect și inginerii, salariile prezentate de Pablo González variază între 6.000 și 6.400 de euro pe lună.

Acestea sunt însă venituri brute.

„Din aceste sume trebuie scăzut aproximativ 30% reprezentând taxe”, explică muncitorul spaniol.

Cât câștigă un zugrav sau un instalator în Norvegia pentru 8 ore de muncă, de luni până vineri. Cum sunt impozitați muncitorii străini

Program de lucru de la 8:00 la 16:00

Programul de lucru diferă în funcție de tipul proiectului.

Pablo spune că există diferențe între lucrările de construcții și cele de infrastructură. „Pentru a oferi câteva repere generale, dacă se lucrează de luni până vineri, se lucrează de la 8 dimineața până la 4 după-amiaza”, precizează acesta.

Programul poate varia însă și pot exista mai multe schimburi, în funcție de proiect. În mod obișnuit, săptămâna de lucru are aproximativ 37 de ore și jumătate, la care se adaugă orele suplimentare. „37 de ore și jumătate pe săptămână, aproximativ, plus toate orele suplimentare care trebuie efectuate. Sunt plătite și, în general, mult peste cât se plătește pentru o oră normală”, afirmă Pablo. Există și situații în care programul este organizat de luni până joi.

Potrivit lui Pablo González, acest sistem este întâlnit mai ales în proiectele de inginerie civilă, precum lucrările la drumuri, porturi, autostrăzi sau căi ferate. Motivul este legat de amplasarea multora dintre aceste șantiere în zone îndepărtate. „Aceste lucrări sunt adesea în locații mai îndepărtate, iar oamenii au nevoie de weekenduri mai lungi pentru a putea ajunge acasă”, explică muncitorul spaniol.

Ce impozit plătesc muncitorii străini în Norvegia

Muncitorii străini din Norvegia au la dispoziție două regimuri de impozitare din care pot alege: PAYE (Pay As You Earn), un sistem simplificat conceput special pentru lucrătorii temporar, și sistemul comun.

1. Sistemul Simplificat (PAYE / Kildeskatt på lønn)

Majoritatea muncitorilor străini noi sunt înscriși automat în acest sistem când solicită prima dată cardul de impozitare (skattekort).

  • Cotă fixă de impozit: 25% (sau 17,1% dacă nu plătești contribuția la asigurările sociale din Norvegia, de exemplu dacă ai formularul A1/E101 din România).
  • Cum funcționează: Angajatorul îți reține direct procentul din salariul brut, iar impozitul este considerat achitat definitiv.
  • Avantaje: Fără birocrație, fără declarație anuală de impozit (skattemelding) și fără recalculări la final de an.
  • Dezavantaje: Nu ai dreptul la nicio deducere fiscală (chirie, transport, dobânzi la credite etc.).

Cine eligibil pentru PAYE?

  • Lucrezi temporar în Norvegia și câștigi sub un anumit prag anual (aprox. 670.000 NOK/an).
  • Nu ești rezident fiscal permanent în Norvegia.

2. Sistemul comun (Ordinær skatt)

Dacă alegi să renunți la PAYE sau dacă depășești pragul legal de venit, ești impozitat ca orice rezident norvegian.

  • Cum funcționează: Impozitarea este progresivă (cu cât câștigi mai mult, cu atât crește procentul).
  • Componentele impozitului:
    • Impozitul de bază pe venitul net: 22%.
    • Contribuția la asigurările sociale (trygdeavgift): 7,8% din venitul brut.
    • Impozit progresiv pe trepte de venit (trinnskatt): între 1,7% și 17,6% pentru veniturile mari.
  • Avantaje: Ai dreptul la o serie de deduceri fiscale care îți pot scădea considerabil baza impozabilă.
  • Procedură: Primești o declarație precompletată în martie/aprilie (skattemelding), o verifici și poți primi bani înapoi sau poți avea de plată diferențe.

Citește și: Ce salarii se câștigă în domeniul amenajărilor interioare din România. Cât câștigă un zugrav, un electrician sau un instalator

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