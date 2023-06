Cătălin Botezatu, prima reacție după moartea designerului Stephan Pelger: „Știam că lua foarte multe medicamente”

„Eu am fost luat, efectiv, prin surprindere, abia am aterizat de o oră și încercam să mă odihnesc puțin și am văzut numai numere de televiziune și în final am zis că trebuie să răspund poate s-a întâmplat ceva grav și uite că așa e….”, și-a început confesiunea Cătălin Botezatu, cu mare întristare, după moartea lui Stephan Pelger.

Cătălin Botezatu, despre Stephan Pelger: „E adevărat că el avea multe probleme”

„Știam că lua foarte multe medicamente, foarte multe antidepresive, lua cu pumnul efectiv. Dar în același timp încerca să-și revină. Uite, în urmă cu două sau trei săptămâni, nu mai știu exact, era foarte fericit că a mers la doctor Felix pentru a-și face un nou implant de păr, dădea semne că-și revine.

E adevărat că el avea multe probleme cu mama, care era bolnavă. Avea probleme și cu businessul și înainte și mai ales după pandemie, când toată lumea fashionului a avut de suferit, pe el l-a lovit mult mai tare. Dar astea nu sunt lucruri care să te facă să mergi către un astfel de gest… ”, a mai spus Cătălin Botezatu la Antena Stars, conform spynews.ro.

„Depresia este o boală a secolului, dar pe care o putem controla”

Creatorul de modă își aduce aminte și de ultima întâlnire pe care a avut-o cu Stephan Pelger, chiar la ziua lui, acum câteva luni, dar și de petrecerile fastuoase pe care acesta le dădea. „Am vorbit cu el, el are atelierul în zona unde și eu am unul dintre ateliere. Ne mai întâlneam, mai vorbeam… Nu… a fost ok la petrecere cel puțin. E-adevărat că a fost acum 5-6 luni, a fost foarte ok, cum este el.

Și apropo de petreceri, să nu uităm că și el dădea niște petreceri foarte nebune, fastuoase, cu temă, glamuroase, la care venea toată lumea fashionului și nu numai. Deci, e ok. Depresia este o boală a secolului, dar pe care o putem controla, mai ales ca bărbat. O femeie să zicem… femeile sunt mai sensibile, dar ca bărbat… Nu poți să spui sunt bărbat, dacă ești bărbat adevărat, treci peste acea depresie”, a adăugat designerul.

Adina Buzatu, despre moartea lui Stephan Pelger

Și Adina Buzatu, care e critic vestimentar și proprietarul mai multor magazine cu haine bărbătești, a reacționat după moartea lui Stefan Pelger. „Acum câteva zile (n.r. – au vorbit). Era ok, el are ok, întotdeauna spune că va face, aveam niște discuții apropo de conduită cu lucruri de care el abuza și eu mereu eram împotrivă, era o situație.

Normal, ca orice om cu oarecare dependență, evita niște discuții, nici nu pot să vorbesc, sunt șocată. Știu asta (n.r. – că lua 40 de pastile într-o zi). La un moment a luptat cu ajutorul unor medici și încerca, lupta cu toată puterea lui, din păcate, nici nu știu, nici nu știu cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, m-ați anunțat voi, eram la volan.

Efectiv, îmi tremură mâinile și nici nu știu ce s-a întâmplat. Îmi tremură mâinile, aveam un feeling, aveam această discuție cu el, că trebuie să facă ceva, să-și găsească puterea. Nu este despre ce zici, e despre tine ca om, despre ce simți”, a declarat Adina Buzatu, pentru spynews.ro.

